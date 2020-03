Klasik Yapım Shadow Man, Mevcut Nesle Geliyor

Eski klasiklerden Shadow Man, önümüzdeki sene PC (Steam ve GOG), PlayStation 4, Switch ve Xbox One için geri dönecek. Nightdive Studios ve Valiant Entertainment, Shadow Man: Remastered duyurusunu yaptılar.Valiant Comics tarafından yayınlanmış olan aynı isimli çizgi roman serisine dayanan oyun Acclaim Studios Teesside tarafından geliştirilmiş ve 1999 yılında Dreamcast, Nintendo 64, PC ve PlayStation için satışa sunulmuştu. Güçlü doğaüstü kahraman Shadow Man rolünü üstleniyor, yüksek kalibreli silahlar ve büyü güçleri ile Deadside'da dolanan ve Louisiana, New York, Texas ve daha birçok mekan dahil dünyaya yayılan şeytanlara karşı insanlığı korumaya çalışıyorduk.Projede Nightdive Studios olduğu için System Shock: Enhanced Edition, Turok, Turok 2: Seeds of Evil, Blood: Fresh Supply ve Forsaken Remastered gibi Shadow Man mevcut nesle taşınırken KEX motoru ile yenilenecek. Bu bağlamda 4K geniş ekran ve HDR desteği, dinamik gölgelendirme ve piksel başına ışıklandırma, yüksek yoğunlukta parçacık etkisi, yeni iyi hale getirilmiş sanat, ses ve oynanış deneyimi, orijinal oyundan kesilen içerikler ve keskinlik yumuşatma dahil sonradan eklenen etkiler gibi birçok yenilik ile gelecek.Yayınlanan basın bildirisinde konuşan Nightdive Studios Üst Yöneticisi Stephen Kick, "Uyarlama ile hedefimiz, en başta Valiant'ın karakterini simgesel yapan ve orijinal Shadow Man oyununu böylesine unutulmaz bir klasik haline getiren nitelikleri korurken bugünün oyuncularına modern bir yapımdan bekleyecekleri bütün özellikleri sunmak olacak." yorumunda bulundu.Shadow Man: Remastered, orijinal oyunu oynayıp da hayran olanlar için muazzam bir haber olmuşken, yeni oyuncuların tanışmasına da vesile olmuş olacak.

