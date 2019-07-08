08.07.2019 13:25
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Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Okçuluk Dünya Kupası

Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. Ayak Yarışması'nda, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde yetişen Mersinli milli sporcular Ali Aydın, Samet Ak ve İstanbul Okçuluk GSK milli sporcusu Mete Gazoz'dan oluşan Klasik yay Milli Takımı, final...

Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. Ayak Yarışması'nda, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde yetişen Mersinli milli sporcular Ali Aydın, Samet Ak ve İstanbul Okçuluk GSK milli sporcusu Mete Gazoz'dan oluşan Klasik yay Milli Takımı, final atışlarında Ukrayna'yı 5-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okçuluk antrenörünü aynı zamanda Türkiye Okçuluk Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Alper Coşar'ın yetiştirdiği milli sporcular Samet Ak, Ali Aydın ve İstanbul Okçuluk GSK milli sporcusu Mete Gazoz'un oluşturduğu Milli Takım, final atışlarında Ukrayna ile 4-4 berabere bitmesi sonucunda galibi belirlemek için yapılan beraberlik atışları sonunda rakibine 27-26 üstünlük kurarak, 5-4'lük skorla altın madalyanın sahibi olarak Almanya'da tarih yazdı. - MERSİN
Kaynak: İHA
Mersin, Spor

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