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Klima evi yaktı

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde, klimadan çıktığı iddia edilen yangında, bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

16.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:43Klima evi yaktı
MUĞLA (İHA) – 'nın ilçesinde, klimadan çıktığı iddia edilen yangında, bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; Bodum'un Turgutreis Mahallesi Karabağ mevkiinde bulunan bir evde klimadan kaynaklandığı iddia edilen bir yangın çıktı. Kısa sürede evin tüm odalarını kaplayan yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ölü veya yaralı olmamasının teselli olduğu yangında tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi. - MUĞLA

Turgutreis Mahallesi, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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