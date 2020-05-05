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Klima motoru çaldığı depoya yine gelince yakalandı

Klima motoru çaldığı depoya yine gelince yakalandıAntalya'da, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde hurda malzemelerin bulunduğu depodan 8 klima motoru çalan şüpheli T.C., bugün de kablo çalmak için depoya gelince yakalandı.

05.05.2020 15:14 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:18
Klima motoru çaldığı depoya yine gelince yakalandı
Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde hurda malzemelerin bulunduğu depodan 8 klima motoru çalan şüpheli T.C., bugün de kablo çalmak için depoya gelince yakalandı.
Hırsızlık, koronavirüs önlemleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde meydana geldi. Ziraat Fakültesi yerleşkesinde hurda malzemelerin bulunduğu depoya giren hırsız ya da hırsızlar, 12 bin ve 24 bin BTU'luk hurda klima motorlarından 8'ini çaldı. Bununla yetinmeyen hırsız ya da hırsızlar, 7'sini daha depodan çıkartıp, el arabasıyla otluk ve çalılık alana taşıdı. Dün sabah saatlerinde depoya gelen görevliler, durumu üniversite güvenliği ve polise bildirdi.
İhbarın ardından soruşturma başlatan polis, hırsız ya da hırsızları ararken, üniversitenin güvenlik görevlileri, hırsızlığın yaşandığı bölgeyi takibe aldı. Bugün öğle saatlerinde elinde çuval bulunan bir kişinin aynı yerden girdiğini fark eden güvenlik görevlileri, T.C. adlı şüpheliyi, çalıntı olduğu tespit edilen kablolarla birlikte yakaladı. Güvenlik kamerası görüntülerinden, klima hırsızlığının da şüphelisi olduğu belirlenen T.C., polis merkezine götürüldü. Klima motoru çaldığı depoya yine gelince yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Güncel, Haber

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