08.07.2019 15:06
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Klima takarken elektrik akımına kapılarak öldü

Klima takarken elektrik akımına kapılarak öldü

ESKİŞEHİR'de bir işyerine klima takmaya çalışırken elektrik akımına kapılan Ufuk Kıranlı (42) hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de bir işyerine klima takmaya çalışırken elektrik akımına kapılan Ufuk Kıranlı (42) hayatını kaybetti.
Tepebaşı ilçesine bağlı Hacı Alibey Mahallesi Kırım Caddesi'nde bir iş yerine klima takan Ufuk Kıranlı, elektrik akımına kapılarak çıktığı merdivenden aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kıranlı, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Eskişehir
Kaynak: DHA
Eskişehir, Tepebaşı, Kırım, Güncel

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