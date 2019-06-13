13.06.2019 17:20
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Klima Ünitesi Patladı 1 Ölü 3 Yaralı-4

Klima Ünitesi Patladı 1 Ölü 3 Yaralı-4

Kaynak: DHA
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