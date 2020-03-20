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Klima ünitesinden çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde klima ünitesinden çıktığı değerlendirilen yangında, 4 kişi duman etkilendi.

20.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:11
Klima ünitesinden çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Antalya 'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi'nde klima ünitesinden çıktığı değerlendirilen yangında, 4 kişi duman etkilendi.


Edinilen bilgiye göre, Side Mahallesi 1536 sokaktaki sitede bulunan dairede yangın çıktı. Yangına ilk müdahale site sakinleri tarafından yapılırken, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından yangının meydana geldiği dairede yapılan incelemelerde, yangının klima ünitesinden çıkmış olabileceği belirtildi.


Yangın sırasında dairede bulunan ve dumandan etkilenen 4 kişi, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, yaklaşık 50 bin lira değerinde zararın olduğu öğrenildi.


Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Side Mahallesi, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

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