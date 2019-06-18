Klimalar sadece hava değil hastalık üflüyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok kişi en azından grip ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarını geride bıraktığını düşünür. Ancak tıpkı kış mevsiminde olduğu gibi halsizlik ve öksürük gibi şikayetlere neden olan bir hastalığı göz ardı eder. Yaz gribini…

Yaz gribi ( Lejyoner hastalığı)nedir?

Düşen vücut direnci, ortak kullanım alanlarında geçen sürenin artması, plajlar, deniz, havuz ve yazın olmazsa olmazı klimalar. Hepsi yaz gribinin sebepleri arasında yer alıyor. Kış gribine benzer özellikler gösterse de farklı olan lejyoner hastalığı ya da bilinen adıyla yaz gribinin ortaya çıkmasındaki en büyük etken ise bilinçsizce kullanılan klimalardır.

Yaz gribinin belirtileri nelerdir?

Sıcak havalardan kaçış olarak görülen klimalar yaz mevsiminde hastalanmanın en büyük sebebi olarak kabul ediliyor. Bu noktada istenmeyen şikayetlere neden olan yaz gribi en çok;

Ateş,

Halsizlik ve yorgunluk,

Öksürük,

Balgam,

Derin ve hırıltılı nefes alma,

Kas ağrıları şeklinde kendini belli eder.

Yaz gribi bulaşıcı mıdır?

Her ne kadar bildiğimiz grip ile benzer semptomlar gösterse de ortaya çıkış sebepleri farklıdır. Kış gribinde hastalığa sebep olan organizmalar başkadır ve bu mikroorganizmalar kişiden kişiye kolaylıkla bulaşabilir. Bunun yanı sıra yaz gribi daha çok havalandırma ve su tesisatlarında yaşayan mikroorganizmaların zamanla kişiyi hasta etmesiyle ortaya çıkar. Kişiden kişiye bulaşma riski olmayan yaz gribi daha çok bu cihazlardan geçen su zerreciklerinin solunmasıyla bulaşır.

Kış gribi ilaçları kullanılabilir mi?

Yaz gribinin ortaya çıkma nedeni farklı olduğundan tedavi için normal soğuk algınlığı ilaçları kullanılmamalıdır.Bu durum hastalığa etki etmeyeceği gibi başka sağlık sorunlarının ve yan etkilerinin ortaya çıkmasına yol açabilir. Eğer yaz mevsiminde olmanıza karşın kendini yorgun hissediyor, kas ağrıları yaşıyor, hırıltılı nefes alıyorsanız mutlaka bir K.B.B doktoruna gitmeli ve doktorun yazdığı ilaçları kullanmalısınız.

Klimanın bakımını yaptırdınız mı?

Lejyoner hastalığına sebep olan bakteriler en çok klimaların filtrelerinde yer alıyor. Aynı zamanda havuzlar, duş başlıkları da tehlikeli olan bölgeler arasında bulunuyor. Bu noktada tüm bu cihazların hijyenik olması çok önemlidir. Özellikle de ihmal edilen klima bakımları sıcak havaları evde hasta bir şekilde yatarak geçirmeye sebep olabiliyor. Dolayısıyla klima kullanırken ekstra dikkatli olmak gerekir. Örneğin klima ilk çalıştırıldığında camların açık olmasına özen gösterilmelidir. Bu sayede ilk üflemede etrafa yayılan mikroorganizmalar açık cam sayesinde dışarı çıkabilir. Aynı zamanda gece yatarken klima açık kalacaksa kesinlikle yüze üflemeyecek şekilde ayarlanmalı, klimanın bakımları yaz öncesinde mutlaka yaptırılmalıdır.

Yaz gribinden nasıl korunabiliriz?

Yaz gribinden korunmanın öncelikli adımı yukarıda da belirtildiği gibi klima kullanımında bilinçli olmaktır. Bunun yanı sıra;

Klima sıcaklığı yaklaşık 22-23 derece arasında olmalıdır,

Ani sıcak – soğuk hava değişimlerinin önüne geçilmelidir,

Soğuk hava çıkışının şiddeti en düşük ayarda olmalıdır,

Uyurken klima çalıştırılmamalı ancak çalıştırılacaksa doğrudan kişiye üflememelidir,

Sıvı kaybının arttığı sıcak havalarda mutlaka en az 2,5 litre su içilmelidir,

Havuz ve deniz sonrası mutlaka duşa girilmelidir,

Kıyafet tercihi ince ve pamuklu olanlardan yapılmalı,

Terli kıyafetler mutlaka değiştirilmeli,

Terliyken doğrudan klimanın soğuğuna maruz kalınmamalıdır,

Yağlı ve ağır yemekler yerine hafif gıdalar tüketilmelidir.