Kayseri'de Üretilen Klimalı Tabutlar 4 Bin TL'ye Satılıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi'nde açılan '14'üncü Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda klimalı tabutların satıldığı stant ilgi gördü. İmalatı Kayseri'de yapılan ve eksi 12 dereceye kadar soğutma ayarı bulunan klimalı tabutların ön kısmında yer alan camlı bölmede ölen kişiler yakınları tarafından son kez görülebiliyor. Almanya ve birçok Arap ülkesine de ihraç edilen klimalı tabutların fiyatı kullanılan malzemenin özelliğine göre 3 - 4 bin TL arasında değişiyor.

"İSTEDİĞİ KADAR CENAZESİNİ BEKLETECEK"

Üretici Ahmet Akdağ, 15 yıldır cenaze yıkama araçları, mobil gasilhaneler, nakil araçları ve klimalı tabut üretimi yaptıklarını belirterek, "İnsanlar en yakınları vefat ettikten sonra morga götürüp geri getirip evinde yıkama arzuları oluyor. Klimalı tabut sayesinde cenazesinin evinde beklemesine imkan sunuyoruz. Çok rahat 2 kişi götürüp, odasının kanepesinde, sehpasının üstüne koyup 220 voltluk prize takıp, istediği kadar cenazesini bekletecek özelliğe sahiptir" dedi.

3 İLA 4 BİN TL ARASINDA SATILIYOR

Akdağ, klimalı tabutların piyasada kullanılan malzemenin özelliğine göre 3 ila 4 bin TL arasında satıldığını belirtti. Akdağ, "İnsanın olduğu her yer bizim pazarımız. Geliştirdiğimiz klimalı tabutlar derin dondurucu özelliği ile aynıdır. Klimalı tabutta hayat belirti sensörü var. Olası bir hareketlilik durumunda tabut sinyal veriyor. Başta Almanya, Bulgaristan, Makedonya ve Arnavutluk gibi ülkeler ile Arap ülkelerine gönderiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA