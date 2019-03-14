Klonlanan Koyun "Doli" Hukukta Tartışma Çıkardı

Atatürk Üniversitesi
(ATAÜ) Hukuk Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ayhan Döner, klonlanan koyun Doli'nin klonlamanın hukuki ve ahlaki sonuçlarına ilişkin tartışmaya neden olduğuna işaret ederek, "Hukukçular bilişim suçlarıyla baş etmeye çalışırken birdenbire klonlanan ilk koyun Doli ile hukukçular adına başka bir alan daha açılmış oldu." dedi.
ATAÜ yerleşkesindeki Mavi Salon'da, 10 farklı üniversitenin katılımıyla düzenlenen "Fuat Sezgin Genç
Bilim İnsanları Öğrenci Çalıştayı"nda konuşan Prof. Dr. Döner, çalıştayda, gelişen teknolojilerle ortaya çıkan yeni alanların hukuksal düzlemdeki yerinin ele alındığı söyledi.
Özellikle 21. yüzyılda teknolojinin hızla gelişmesiyle hukuksal alanları takip ederek düzenleme yapmanın oldukça zorlaştığını ifade eden Döner, "Hukukçular gelişen teknolojiyle ortaya çıkan bilişim suçlarıyla ilgilenirken ortaya çıkan klonlama teknolojisi işlerini daha da zorlaştırdı. Yeni teknolojiler son 20-30 yılda çok hızlı bir gelişim göstermiştir. Hukukçular bilişim suçlarıyla baş etmeye çalışırken birdenbire klonlanan ilk koyun Doli ile hukukçular adına başka bir alan daha açılmış oldu." diye konuştu.
Döner, gen teknolojilerinin daha önce hukuksal yapıda karşılığının olmadığını, bu durumun ahlaki ve hukuki sonuçlarının belirlenmesinin hukukçuların üstüne düştüğünü dile getirerek, "Doli hukuk bilimini yeni bir sorunla karşı karşıya getirdi. Klonlanma insan üzerinde olsa ne olur, hayvan üzerinde olsa ne olur, bunun ahlaki ve hukuki sonuçları ne olur derken yapay zeka meselesi de arkasından geldi." diye konuştu.
Çalıştay süresince bu konuların katılımcılarca tartışılacağının altını çizen Döner, "Çalıştayımızda öğrencilerimizle bu alanlara dair yapılması gereken düzenlemeler için bir sonuca ulaşılacağı ve bir taslak yayınlanacağı kanaatindeyim." diye konuştu.
ATAÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın ise çalıştaya tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin isminin verildiğini hatırlatarak, "En büyük arzusu, benim milletim dediği Müslümanların batı karşısındaki aşağılık kompleksinden kurtulması, bunun mükabilinde batılıların da Müslümanların bilime katkısını görerek üstünlük duygusundan uzaklaşması olan ve asrımızda dünyanın en büyük tarihçisi ünvanını hak eden Fuat Sezgin adına düzenlenen bu çalıştayda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Sezgin'in bilim camiasında çok önemli yere sahip olduğunu ifade eden Yatkın, "Bugün biz bir yabancı dili öğrenmekte zorluk çekerken o 27 dil ile insanı hayrete düşürmüştür. Bilimlerin insanlığın ortak malı olduğunun altını çizmiştir. İslam medeniyetinin ulaştığı seviyeyi göstermesi belki de onun en büyük hizmeti olmuştur." şeklinde konuştu.
Yatkın, Sezgin'in 90'lı yaşlarında bile konferanslarını ayakta vermeyi tercih ettiğini belirterek, "Sezgin'i tanımak istersek şöyle ifade edebiliriz, yorulmak nedir bilmezdi, 90 yaşlarında bile sunumlarını ayakta yapardı. Bilgiye ulaşmanın önemini ortaya koymuştur. Zamanın kıymetini bilme ve zamanı doğru kullanmayı öğretmiştir." ifadelerini kullandı.
Çalıştayda, verdiği katkılardan ötürü Aziziye
Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan'a plaket verildi.
Fuat Sezgin, Hukuk Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Güncel
Kaynak: AA