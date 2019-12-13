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Klopp imzayı attı!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp'ün sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı.

13.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:34

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayıp Premier Lig'i 2. sırada bitiren , teknik direktör Jürgen Klopp'un sözleşmesini uzattı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Alman teknik adam Jürgen Klopp'un sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı belirtilirken alacağı maaşa dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Bu sezon Premier Lig'de oynadığı 16 maçın 15'ini kazanıp, 1'inde berabere kalan Liverpool, en yakın rakibi Leicester City'ye 8 puan fark attı.

"AYRILMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Yeni mukaveleye imza attıktan sonra açıklamalarda bulunan 52 yaşındaki teknik adam, "Kulübün gelişimini ve devam eden işbirliğini gördüğümde katkımın daha da artabileceğini düşünüyorum. İnsanlar sahadaki başarımızın gelişmesini tek bir ölçü olarak düşünüyor ama tek ölçü bu değil. Kulüp her yönüyle başarılı. Ayrılmayı hiç düşünmedim. Eğer başarılı olmasaydım tekrar imzalamayacaktım" dedi.

Klopp imzayı attı!

Jürgen Klopp, Liverpool, Spor

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: Klopp imzayı attı!


HABER YORUMLARI (5)
ŞEYTANIN BACAĞI BU SENE KIRILACAK:Sana namağlup şampiyonluk çok yakışır. Umarım Liverpool, Kloop ile birlikte puan farkı atarak domine edip namağlup şampiyon olacak. Bu kulübün efsanesi olacaksın. Herkes sana Sir Kloop diyecek :D
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UNİ BJK:AMA BIZIM UEFA KUPAMIZ VAR LOO
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BRÜTÜS:Çok doğru karar
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TEO:adam gibi adam
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MEMUR ZİHNİ:en beğendiğim hocalardan ve efsane bir kişilik. . . yolun açık olsun klopp. . .
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