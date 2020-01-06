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Klozet kapağını açan şahıs, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı! Derhal telefonuna sarıldı

Avusturalya'nın Queensland eyaletinde bulunan evindeki tuvaleti kullanmak isteyen yaşlı adam, hayatının şokunu yaşadı. Tuvaletin deliğinde piton yılanı olduğunu farkeden yaşlı adam önce telefonuyla fotoğrafını çekti, ardından yılan yakalama merkezini aradı. Olay yerine gelen görevliler yılanın geri kaçtığını gördüler.

06.01.2020 00:34 | Son Güncelleme: 06.01.2020 00:44

Evin tuvaletinde bulunan klozetin kapağını kaldıran yaşlı adam, hayatının şokunu yaşadı. Klozetin kapağını kaldıran yaşlı adam karşısında delikte kıvrılmış şekilde piton yılanı gördü.

TELEFONUNA SARILDI

Yılanın delikte olduğunu gördükten sonra telefonuyla fotoğrafını çeken yaşlı adam derhal yılan yakalama merkezini aradı ve bir görevli gönderilmesini talep etti.

GÖREVLİ GELDİĞİNDE YILAN KAYBOLMUŞTU

Görevliler eve gelip tuvalete baktıklarında yılanın kaybolduğunu gördüler. Konuyla ilgili açıklamada bulunan görevli, "Yılan muhtemelen kanalizasyon yoluyla buraya kadar gelmiş. Bu türüne az rastlanır bir şeydir. Fotoğraflara baktığımızda bir piton yılanı görüyoruz.

NORMAL BİR DURUM DEĞİL

Daha önce bu tip vakalarla karşılaştık ama ortalama 5 metre uzunluğundaki bir piton yılanının buraya kadar gelebilmesi normal bir şey değil. Yılan muhtemelen korkudan tuvalet borusundan içeriye kaçtı. Çıkmasını bekleyeceğiz" dedi.

BİR DAHA TUVALETE GİRMEYECEĞİM

Konuyla alakalı açıklamada yapan ev sahibi yaşlı adam ise, çok kortuğunu belirterek yılan yakalanana kadar bu tuvaleti kullanmayacağını söyledi.

Klozet kapağını açan şahıs, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı! Derhal telefonuna sarıldı

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