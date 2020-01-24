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KLÜ Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Projesi'ne dahil edildi

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Üniversitesinin (KLÜ) Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Projesi'ne dahil edilmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

24.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:28KLÜ Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Projesi'ne dahil edildi
Ticaret Borsası Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Üniversitesinin (KLÜ) Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Projesi'ne dahil edilmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, 70 milyon liralık projenin kentin yerel değerleriyle gelişmesine büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

Bu tür gelişmelerin kent açısından çok büyük önem taşıdığını aktaran Ilık, şunları kaydetti:
"Proje ile ilimizde süt ve süt ürünleri başta olmak üzere yerel gıda ürünleri, tarım ve hayvancılık alanında bilimsel çalışmalar yürütülecek, firmaların ve sektörlerin gelişimi desteklenecek. Merkez süt ve süt ürünlerinin yanı sıra ilimizin kalkınmasında önemli rol oynayan et ve et ürünleri, arıcılık ve arı ürünleri, bağcılık ve üzüm ürünleri üzerine çalışmalar yapılacak. Gıda AR-GE ve Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde yeni ürün geliştirme, atık ve yan ürün yönetimi, markalaşma, dijitalleşme, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilecek."

Ilık, KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'e teşekkür etti.

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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