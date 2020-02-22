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KLÜ'de "Yeni İşim Girişim Programı" tanıtıldı

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Yeni İşim Girişim Programı" tanıtım etkinliği düzenlendi.

22.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:06KLÜ'de
Üniversitesinde (KLÜ) "Yeni İşim Girişim Programı" tanıtım etkinliği düzenlendi.

Trakya Kalkınma Ajansınca bölgedeki girişimciliği geliştirmek ve gençlerin teknoloji odaklı girişimciliğe teşvik edilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen "Yeni İşim Girişim Programı" 2020 yılı faaliyetleri başladı.

Program kapsamında, üniversite öğrencilerinin yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmesini teşvik etmek amacıyla KLÜ Kayalı Kampüsü'nde tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.
KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, üniversitelerinin girişimci olmasından gurur duyduklarını söyledi
Yeni İşim Girişim Programı'na özellikle sosyal bilimler alanından da katılım sağlanması arzusunda olduğunu vurgulayan Şengörür, öğrencilerin Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde verilen eğitimlere katılmasını tavsiye etti.
Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Emre Beji, "Yeni İşim Girişim Programı" hakkında bilgi verdi.

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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