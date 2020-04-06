Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Şengörür, telekonferans ile öğrencilerine ders anlattı

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen akademik eğitimlerine, telekonferans yöntemiyle devam etti.

06.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:24
KLÜ Rektörü Prof. Dr. Şengörür, telekonferans ile öğrencilerine ders anlattı
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen akademik eğitimlerine, telekonferans yöntemiyle devam etti.
Şengörür, üniversitesinin Mühendislik Fakültesi'ndeki öğrencileriyle Akışkanlar Mekaniği ve Hidroloji derslerini işledi.
Sanal sınıf ortamında dersini anlatan Şengörür, ayrıca öğrencilerin sorularını da yanıtladı.
Şengörür, dersin ardından yaptığı açıklamasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim yöntemiyle akademik eğitimlerin devam ettiğini söyledi.
Telekonferans yöntemiyle sanal sınıfta eğitim verdiğini ifade eden Şengörür, derse katılımın yüzde 70 seviyelerinde olduğunu gözlemlediğini belirtti.
Derslerin haftalık olarak devam edeceğini aktaran Şengörür, "Sanal sınıf ortamı öğrencilerin uygulamalı olarak konuları kavramasına destek oluyor. Birebir öğrencilerime ders verdim. Eğitimlerimiz durmadı, uzaktan eğitim metoduyla derslerimiz devam ediyor. Derslere katılım gösteremeyen öğrencilerin katılım gösterememe sebeplerinin araştırılması ve her öğrenciye ulaşacak şekilde bir uzaktan eğitim metodu uygulanması ile ilgili çalışmalara hız kazandırdık. Öğrenilerimiz ile en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde amfilerde buluşmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Bülent Şengörür, Kırklareli, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››KLÜ Rektörü Prof. Dr. Şengörür, telekonferans ile öğrencilerine ders anlattı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronayla başa çıkamayan Hindistan, trend vagonlarını hastaneye çevirdi Haberler
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, trend vagonlarını hastaneye çevirdi
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Haberler
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu Haberler
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis ’Dur’ dedi Haberler
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis "Dur" dedi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı Haberler
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da ulaşım tarihinde bir ilk gerçekleşti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da ulaşım tarihinde bir ilk gerçekleşti
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış Haberler
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haberler
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar

Son Dakika Güncel Haberleri

14:04: Sakarya'da polis memurlarından ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Haber 14:04: TRT Genel Müdürü İbrahim Eren AA'nın 100. yılını kutladı - Haber 14:02: Fırtına nedeniyle Marmara'da dev dalgalar: Demir korkuluklar kırıldı - Haber 14:02: Avusturya'da dükkanlar 14 Nisan'da yeniden açılacak - Haber 14:02: Başkan Ergü'den "evde kalın" çağrısı - Haber 13:59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20'de TRT EBA'da yayınlanacak - Haber 12:51: İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi - Haber 12:40: Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:35: Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz - Haber 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 10:54: Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? - Haberler