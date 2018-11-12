Klü Rektörü Şengörür'e Ziyaret

Kırklareli
Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür
, Avrupa Asya
Birliği Türk Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Vakfı (AVRASYA-BİR) Genel Başkanı Şaban Gülbahar'ı makamında kabul etti.
Gülbahar, ziyarette vakıf çalışmaları hakkında Şengörür'e bilgiler veridi.
Şengörür de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversitelerinin her geçen gün büyüyerek geliştiğini söyledi.
Tüm kurum ve kuruluşlar ile uyum içerisinde çalışarak projeler geliştirdiklerini ifade eden KLÜ'nün dünyadaki sayılı üniversitelerden olması için gayret gösterdiklerini anlattı.
Asya,Avrupa,Bülent Şengörür,Kırklareli
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:28