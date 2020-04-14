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KLÜ, sınavları çevrimiçi ortamda yapacak

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) bahar dönemi sınavları çevrimiçi ortamda yapılacak.

14.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:12
KLÜ, sınavları çevrimiçi ortamda yapacak
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) bahar dönemi sınavları çevrimiçi ortamda yapılacak.
KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu ve Kırklareli Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlar çerçevesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla 4000'e yakın dersin uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirildiğini belirtti.
Eğitim ve öğretim süreçlerinin kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülmeye çalışıldığını aktaran Şengörür, kimsenin sağlığını tehlikeye atmadan evde eğitimlere devam edebilmeyi sağladıklarını kaydetti.
Bu kapsamda sınavların da online yapılacağını bildiren Şengörür, şunları kaydetti:
"Bu doğrultuda 23 Mart 2020 tarihinden itibaren üniversitemiz 4000'e yakın dersi sizlere uzaktan eğitim ile vermeye başlamıştı. 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde, dönem içinde yapılacak ara sınav, kısa sınav, ödev, proje gibi yıl için değerlendirme faaliyetlerini çevrimiçi ortamda 27 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Sınav esnasında yaşanabilecek her türlü sorun ve talep için üniversitemiz resmi internet sitesi üzerinden iletişim ve çözüm masasına ulaşılabilir. Tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar dilerim."

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğretim Kurulu, Bülent Şengörür, Kırklareli, Güncel
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