KMTSO’dan ‘haksız fiyat artışı yapan firmalar’ için disiplin uyarısı
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını açıkladı.
16.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:11
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Ekonomi
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