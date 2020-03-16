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KMTSO’dan ‘haksız fiyat artışı yapan firmalar’ için disiplin uyarısı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını açıkladı.

16.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:11
KMTSO’dan ‘haksız fiyat artışı yapan firmalar’ için disiplin uyarısı
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Ekonomi

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