KMÜ, Badminton Takımı birinciliğe yükseldi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Badminton Takımı, Türkiye Üniversitelerarası Badminton Turnuvası İkinci Lig Müsabakalarında birinci olarak şampiyonluğa ulaştı.
12.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:06
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Badminton Takımı, Türkiye Üniversitelerarası Badminton Turnuvası İkinci Lig Müsabakalarında birinci olarak şampiyonluğa ulaştı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde 05-09 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalarda KMÜ Badminton takımı şampiyonluğu namağlup şekilde elde etti. 25 farklı üniversitenin katılımıyla düzenlenen turnuvada birinci olan KMÜ Badminton Takımı bu sonuçların ardından şampiyonluk kupasını kaldırarak önümüzdeki yıl birinci ligde mücadele etme hakkı kazandı. Turnuvadan şampiyonlukla dönen Badminton Takımı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü makamında ziyaret ederek kupayı Rektör Akgül'e sundular. KMÜ Badminton Takımına ziyarette BESYO Müdürü Prof. Dr. Fevzi Kılıçel ile BESYO Müdür Yardımcısı ve Takım Antrenörü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Devrilmez de eşlik etti. Rektör Akgül şampiyon sporcuları tebrik ederek, "Sporcularımızın elde etmiş olduğu şampiyonluk KMÜ ailesi adına mutluluk verici. Sporcularımızın turnuvada kazandıkları kupanın yanı sıra centilmenlikleri ile de övgü almaları hepimizi gururlandırmıştır. Çünkü turnuvanın başarı ile tamamlanmasının yanında centilmenlik içerisinde sonuçlanması spor adına önemli bir durum. 4'ü olimpik, 1'i milli olmak üzere çok yetenekli bir oyuncu grubuna sahibiz. Sporcu öğrencilerimizi ve antrenörlerini tebrik ediyor; bundan sonraki müsabakalar için başarılar diliyorum." dedi. - KARAMAN
Antalya'nın Kemer ilçesinde 05-09 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalarda KMÜ Badminton takımı şampiyonluğu namağlup şekilde elde etti. 25 farklı üniversitenin katılımıyla düzenlenen turnuvada birinci olan KMÜ Badminton Takımı bu sonuçların ardından şampiyonluk kupasını kaldırarak önümüzdeki yıl birinci ligde mücadele etme hakkı kazandı. Turnuvadan şampiyonlukla dönen Badminton Takımı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü makamında ziyaret ederek kupayı Rektör Akgül'e sundular. KMÜ Badminton Takımına ziyarette BESYO Müdürü Prof. Dr. Fevzi Kılıçel ile BESYO Müdür Yardımcısı ve Takım Antrenörü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Devrilmez de eşlik etti. Rektör Akgül şampiyon sporcuları tebrik ederek, "Sporcularımızın elde etmiş olduğu şampiyonluk KMÜ ailesi adına mutluluk verici. Sporcularımızın turnuvada kazandıkları kupanın yanı sıra centilmenlikleri ile de övgü almaları hepimizi gururlandırmıştır. Çünkü turnuvanın başarı ile tamamlanmasının yanında centilmenlik içerisinde sonuçlanması spor adına önemli bir durum. 4'ü olimpik, 1'i milli olmak üzere çok yetenekli bir oyuncu grubuna sahibiz. Sporcu öğrencilerimizi ve antrenörlerini tebrik ediyor; bundan sonraki müsabakalar için başarılar diliyorum." dedi. - KARAMAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Türkiye, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı