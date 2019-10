KMÜ'de 1. Ulusal Mühendislik ve Teknolojileri Kongresi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen 1. Ulusal Mühendislik ve Teknoloji Kongresi'nin açılışı yapıldı.



Açılış programına KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler, bilim insanları ve davetliler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner yaptı. Prof. Dr. Üner, bilginin önemi ve paylaşılmasına ilişkin örnekler sunarak, "İnsanoğlunun tek sermayesi bilgidir. Bilgi, paylaşımda bulunulduğu zaman değer kazanır ve insanlığa fayda sağlar. Düzenlemekte olduğumuz kongre de endüstrinin akademi ile buluştuğu, görüşlerin aktarılacağı, bilginin paylaşımı açısından faydalı bir kongre olacaktır. Kongre sonucunda üniversite-sanayi işbirliğini güçlendireceğimizi umut ediyorum. Kongremizin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"Üretilen bilginin paylaşılması ve insanlığın hizmetine sunulması büyük önem taşıyor"



KMÜ Rektörü ve Kongre Şeref Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akgül ise bilginin üretilmesi ve kamuya mal edilmesi anlamında üniversitelere büyük bir görev düştüğünü hatırlatarak, "İnsanoğlunun bilgi arayışı, varoluşundan bugüne dek her dönemde süregelmiştir. Bilginin üretiminin önemi kadar o bilginin paylaşılması, başkalarına aktarılması ve en önemlisi de insanlığın hizmetine sunulması büyük bir önem taşımaktadır. Bu sebeple bilgiyi elde etmek için gösterdiğimiz çabayı o bilginin paylaşılması noktasında da göstermeliyiz. KMÜ olarak bilimi toplumla paylaşmak, bilimsel bilginin çoğaltılmasına katkı sağlamak, üretilen bilginin başta sanayi olmak üzere çeşitli mecralarda uygulanmasına ön ayak olmak amacıyla pek çok bilimsel toplantı ve çalıştay düzenlemekte, Ar-Ge faaliyetleri yürütmekteyiz. Bugün düzenlenen kongremiz de mühendislik ve teknoloji alanında güncel bilgileri paylaşmak ve alanda çalışma yapan araştırmacıları bir araya getirerek bilimsel kültürün güçlenmesine yol açmak adına önemli bir platformdur. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



"Sürdürülebilir ve doğru planlamalarla ülkemizin enerji ihtiyacını doğru yönetmeliyiz"



Kongrenin davetli konuşmacılarından Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Sefa, 'Şebeke Ölçekli Enerji Depolama Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları' konulu sunum yaptı. Prof. Dr. Sefa, elektrik güç endüstrisinin akıllı şebeke uygulamalarının etkisiyle geçmişte benzeri görülmemiş dönüşümler ve zorluklarla yüz yüze olduğunu vurgulayarak, "Bu yeni kavram, enerji kaynakları ve yüklerin verimli, ekonomik, sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde daha iyi koordine edildiği esnek bir elektrik şebekesinin oluşturulması fikrinden doğmuştur. Geçmişte yapılan yanlış planlamalardan dolayı ülkemiz zaman zaman enerji alanında aksaklıklar yaşamıştır. Şimdi geleceğe dönük sürdürülebilir planlamalarla ülkemizin enerji ihtiyacını doğru yönetmemiz gerekiyor. Üretim zinciri içerisinde ülkemize uygun depolama sistemlerini geliştirmeliyiz. Rüzgar ve güneş, ülkelerin milli enerji kaynaklarıdır. Başka ülkelere bağımlılığı azaltmak için doğal kaynakları daha faydalı kullanmalıyız" dedi.



Prof. Dr. Sefa konuşmasının devamında ise, "Değişken ve belirli sürelerde enerji üretebilen güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretiminden bütünüyle yararlanma fikri bu şebekelerin başlangıç fikirlerini oluşturmuştur. Elektrik sistemleri; üretilen enerji ile tüketilen enerjinin anlık olarak dengelendiği sistemlerdir. Elektrik enerjisi sadece talep miktarı kadar üretilir ve tüketicilere dağıtılır. Enerji depolama ünitesi; üretilen enerji ile talep edilen enerji arasında bir fark oluştuğu anda görev üstlenir" ifadelerine yer verdi.



"Çalışma yaparken hem deneysel hem de teorik çalışma yapın"



Kongrenin misafir konuşmacılarından Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kurt ise 'Düşük Güç Enerji Kaynakları: Enerji Hasatçıları' konulu sunum yaptı. Prof. Dr. Kurt, enerji hasat eden jeneratörlerin belli bir depolama yöntemi ile elektronik bir cihazı çalıştırmak üzere kurulu sistemler olduğunu belirterek, "Günlük hayatta düşük güç tüketen cihazları aslında kullanıyoruz. Kullandığımız cihazlardaki pillerin ömürleri kullanım şekillerine göre değişebilmektedir. Pillerin kullanımını daha doğru bir şekilde yaparak doğaya daha az zarar verecek çalışmalar üzerinde yoğunlaşmalıyız. Bir çalışma yaparken hem deneysel hem de teorik çalışma yapın. Teorik çalışma sizin ayağınızı yere bastırır. Teorik çalışma yapmadan deney yaparsanız sağlam olarak ilerleyemezsiniz. Her deneyde cebirsel yaklaşımınız olmalı" şeklinde konuştu.



"Eski nesil fabrikaların yerini akıllı robotlarla donatılmış yeni nesil fabrikalar alıyor"



Kongrenin misafir konuşmacılarından Mitsubishi Electric Temsilcisi Can Tolga Bizel ise 'Dijital Fabrikalar Zamanı' konulu sunum yaptı. Mitsubishi Electric firmasının dünyada ve ülkemizdeki faaliyetleri hakkında bilgi veren Bizel, dünyanın ve insanlığın çok hızlı bir değişim içerisinde olduğu belirterek, "Bu değişimle birlikte endüstri evresinde yeni tipte ürünler karşımıza çıkmaktadır. Aslında değişen endüstri değil ticaret anlayışı. İnsanların ihtiyaçlarına, ilgilerine ve tüketim alışkanlıklarına göre endüstri sektörü de farklı uygulamalara giderek ticaret anlayışını değiştiriyor. Eski nesil fabrikaların yerini akıllı robotların görev aldığı modern fabrikalar alıyor. Biz de Mitsubishi Electric olarak bu değişime ayak uyduruyoruz. Aynı zamanda gençlerimiz için sosyal sorumluluk projesi kapsamında eğitimler veriyoruz ve onları bu değişim sürecine daha hazır hale getirmeye çaba gösteriyoruz" dedi.



Açılış oturumu katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve plaket takdimleri ile sona ererken, kongre gün boyu farklı oturumların yapıldığı sunumlarla devam etti. - KARAMAN

Kaynak: İHA