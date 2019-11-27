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KMÜ'de 24 Kasım etkinliği

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Öğrenci Topluluğu tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında " Bir Cana Dokunanlar" adlı söyleşi ve şiir dinletisi düzenlendi.

27.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:12KMÜ'de 24 Kasım etkinliği

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Beden Eğitimi ve Araştırmaları Öğrenci Topluluğu tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında " Bir Cana Dokunanlar" adlı söyleşi ve şiir dinletisi düzenlendi.

Saygı duruşun ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan KMÜ BESYO Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Tekin, öğretmen kavramı ve 24 Kasım'ın anlamı ile ilgili bilgiler paylaştı.

Açılış konuşmasının ardından KMÜ Halk Oyunları ekibinin gösterisi sahne aldı ve şehit öğretmenler anısına "Ben Öğretmen Olmak İstiyorum" adlı şiir okundu.

Şiir dinletisinin ardından moderatörlüğünü Doç. Dr. Murat Tekin'in yaptığı söyleşi yapıldı.

Söyleşinin ardından konuşmacılara plaket takdim edilmesinin ardından program sona erdi.


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Kaynak: AA

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