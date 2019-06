KMÜ'de akademik atama ve yükseltme ödül töreni

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), 12. Kuruluş Yıldönümünü kutlamaları kapsamında, Akademik Atama ve Yükseltme Ödül Töreni düzenledi.



Törene, KMÜ Rektörü Mehmet Akgül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, KMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner, öğretim elemanları, dekan ve müdürler, üniversite personeli ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, KMÜ tanıtım filminin gösterimi ve halk oyunları gösterisi ile devam etti. Törenin açılış konuşmasını KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül yaptı.



"Üzerimize düşen görevin farkında olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz"



Üniversitelerin 'eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet' şeklinde farklı görev ve sorumlulukları olduğunu hatırlatarak sözlerin başlayan Rektör Akgül, "Teknolojinin sürekli kendini yenilediği ve ilerlediği toplumlarda bilginin önemi de gün geçtikçe artmaktadır. Bilginin üretiminde büyük bir sorumluluğa sahip olan üniversiteler yine aynı şekilde bilginin paylaşılması ve toplumun yararına kullanılması aşamasında da önemli görevler üstlenmektedir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak bizler de bu bilinç ve sorumlulukla öncelikle Karaman'a ve bölgemize olmak üzere ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla üzerimize düşen görevin farkında olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



Rektör Akgül, üniversitenin kuruluş aşamasına değinerek, "Bugün 12'nci kuruluş yılını kutladığımız üniversitemiz 10 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ile 21 uygulama ve araştırma merkezine sahip olmuştur. Gelişimini hızlı bir şekilde sürdüren üniversitemiz bini aşkın akademik ve idari personeli, 15 bine yakın aktif öğrencisi ve 15 bine yakın mezunu ile büyük bir aile haline gelmiştir. Bu büyüme elbette ki beraberinde yeni bölüm ve programların açılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyaca binaen üniversitemiz bünyesinde yeni akademik birimler açmaya ve bu birimlerimizde eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürmeye gayret göstermekteyiz. Bu çabamız sonucunda da şuan itibari ile 48 lisans, 63 önlisans ve 56 lisansüstü olmak üzere toplamda öğrenci alımı yapılan 167 programda ülkemizin eğitim öğretim hayatına katkı sağlamaktayız" ifadelerini kullandı.



"Yetiştireceğimiz öğrencilerin geleceğini ve memleketimizin elde edeceği kazancı her şeyin üstünde tuttuk"



Rektör Akgül, göreve geldiği son 28 aylık süreçte gerçekleştirilen çalışmalara da değinerek, "Geride bıraktığımız 28 aylık görev süremiz içerisinde Sanat Tasarım ve Mimarlık, Tıp, Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakülteleri olmak üzere üç yeni fakülteyi üniversitemiz bünyesine kattık, Sağlık Bilimleri Enstitümüzü kurduk. İlimiz ve bölgemiz hakkında yapılan araştırmaları ve istatistiksel verileri dikkate alarak özellikle sağlık alanında önemli bir atılım içerisine girdik. Ayrıca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile 14 yeni uygulama ve araştırma merkezini üniversitemizin akademik altyapısına kazandırdık. Akademik gelişimimizi sürdürerek 22'si lisans, 17'si önlisans ve 37'si de lisansüstü olmak üzere toplamda 76 yeni bölüm ve programa öğrenci kabulü sağladık. Öğretim üyesi sayımızda yüzde 103, toplam öğretim elemanı sayısında da yüzde 29'luk artış sağladık. Öğretim elemanlarımızı belirlerken akademik yeterliklerinin ve bilimsel niteliklerinin açtığımız bölüm ve programlarla tam uyumlu olmalarına dikkat ettik. Yetiştireceğimiz öğrencilerin geleceğini ve memleketimizin elde edeceği kazancı her şeyin üstünde tuttuk" şeklinde konuştu.



Rektör Akgül konuşmasının devamında göreve geldikleri gün belirledikleri hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen projeleri katılımcılarla paylaşarak, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi belgeleri, KMÜ 2019-2023 Stratejik Planı, üniversitenin başarı sıralaması gibi gelişmeler hakkında bilgi verdi. Rektör Akgül, "Çeşitli kurum ve kuruluşlarla 47 farklı işbirliği protokolüne imza attık. Yine bu süre zarfında 18 bilimsel toplantıya ev sahipliği yaptık. Üniversitemizde kurduğumuz Güneş Enerjisi Sistemi ile yıllık elektrik tüketimimizin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayabilecek konuma geldik. Çalışanlarımız için Toplu Konut Protokolü imzaladık. Ermenek Rehabilitasyon Merkezi ve Uygulama Oteli projemizde önemli aşamalar kaydettik. Eğitim Fakültesi Binası ile Tıp Fakültesi binasında sona yaklaştık. Yerleşkemizde 2. Isı Kanalı Projesine başladık. Kazım Karabekir'de Çok Amaçlı Salonumuzu inşa ederek kullanıma açtık. Altyapı çalışmalarımızı engelliler için erişilebilir hale getirmeye çalıştık" şeklinde konuştu.



"Sizlerin gayreti ve özverisi ile hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam etmekteyiz"



Rektör Akgül, "KMÜ ailesi olarak üniversitemizi daha iyi yerlere taşıma konusunda belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmak için gösterdiğiniz gayret ve özverili çalışmalar kuşkusuz üniversitemiz adına çok kıymetlidir. Sizlerin bu gayreti ve özverisi ile hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam etmekteyiz. Yalnızca bir kurum olmaktan öte bir aile kültürü oluşturarak ortak hedefler üzerinde tüm mensuplarımızla birlikte üniversitemizin bugünlerinden daha iyi noktalara geleceğine olan inancım tamdır. Malumunuz olduğu üzere üniversitelerin en asli fonksiyonları bilgiye ulaşmak ve bilgiyi üretmek için kullanılacak teknolojiyi memleketin hayrına kullanmaktır. Akademisyenlerin temel varlık sebebi de bilgiyi üretmektir. Bu bağlamda KMÜ'de her daim akademisyenlerimizin kariyer gelişimini destekledik ve bunun meyvesini de bu törenle görünür hale getirmeyi istedik. Bu vesileyle katkı ve destekleriyle her zaman yanımızda olan, emekleri ve alın terleriyle gücümüze güç katan tüm akademik personelimize, bu büyük ailenin bir parçası olan idari personelimize, çalışmalarımızda bizden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen hemşehrilerimize, tüm kişi, kurum ve kuruluşlara canı gönülden KMÜ ailesi ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek sözlerine son verdi.



Tören, Rektör Akgül'ün açılış konuşmasının ardından Geçmişten Bugüne KMÜ konulu slayt sunumu ile devam etti. Son iki yılda profesör ve doçent olan öğretim üyelerine Rektör Akgül tarafından binişlerinin giydirilmesi ve belgelerinin verilmesinin ardından 12. Kuruluş Yıldönümü Akademik Atama ve Yükseltme Ödül Töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KARAMAN

Kaynak: İHA