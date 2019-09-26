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KMÜ'de aşure etkinliği

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü tarafından üniversitede aşure etkinliği düzenlendi.

26.09.2019 14:42KMÜ'de aşure etkinliği
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü tarafından üniversitede aşure etkinliği düzenlendi.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, KMÜ Uygulama Mutfağı önünde yapılan aşure ikramında, muharrem ayı münasebetiyle düzenlenen etkinliğin KMÜ ailesini bir araya getiren anlamlı bir etkinlik olduğunu belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Akgül, şunları kaydetti:

"Köklü geçmişimizden gelen bu ikramın, üniversitemiz ailesine yeni katılan öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilerimiz ve çalışanlarımız arasında kenetlenmeyi, sevgi, saygı ve kardeşliği artırmasını diliyorum. Bu vesileyle muharrem ayının üniversitemize, ülkemize ve tüm İslam alemine güzellikler getirmesini; yine bu ayda yaşanan ve İslam tarihinde derin izler bırakan Kerbela olayından ders çıkararak Müslümanlar arasındaki ayrılıkların kalkmasını temenni ediyorum."

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Mehmet Akgül, Güncel

Kaynak: AA

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