KMÜ'de bayramlaşma

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) bayramlaşma töreni yapıldı.
KMÜ'de Ramazan Bayramı
'nın ardından haftanın ilk mesai gününde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı fuaye alanında bayramlaşma töreni düzenlendi. Rektör
Prof. Dr. Mehmet Akgül
, üniversite çalışanlarıyla tek tek tokalaşıp bayramlarını kutladıktan sonra, "KMÜ ailesi olarak bundan sonraki yıllarda da inşallah sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlara hep birlikte ulaşırız. Bayramınızı tebrik ediyorum." dedi.
Tören, tüm personelin bayramlaşması ve iyi dilek temennilerinin ardından son buldu.
Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner, Genel Sekreter
Ahmet Tüfekci, dekan ve müdürler ile akademik ve idari personel katıldı.
Kaynak: AA
Güncel