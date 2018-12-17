Kmü'de "Haçlı Seferleri ve Kudüs" Konferansı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
(KMÜ) Kudüs
Akademisi Öğrenci Topluluğu tarafından "Haçlı Seferleri, Kudüs ve Selahaddin Eyyubi
" konulu konferans düzenlendi. Mardin Artuklu Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ziya Polat, KMÜ konferans salonunda, Mescid-i Aksa
'nın bütün Müslümanların kıblesi durumunda olduğunu belirtti.
Mescid-i Aksa'nın aynı zamanda İsra ve Miraç olaylarının da merkezi olduğunu ifade eden Polat, şunları kaydetti:
"Kudüs ise şuurun ve bilincin şehridir. Geçmişe bakarsak gerek Hristiyanların gerekse Yahudilerin Kudüs ile ilgili bağlantıları olduğunu görmekteyiz. Şu an halen Hristiyanların zihninde bir Kudüs tasavvuru oluşturuluyor ve aidiyet kurulmaya çalışılıyor. Haçlı seferleri yapılırken var olan zihniyet ve gerçekleştiren zulüm bugünkü zihniyet ve zulümle aynıdır. Değişen hiçbir şey yok."
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi,Selahaddin Eyyubi,Kudüs
Kaynak: AA