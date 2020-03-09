KMÜ'de "İdlib şehitlerini anma programı düzenlendi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Bizbize Tiyatro Öğrenci Topluluğu tarafından 'İdlib Şehitlerini Anma' programı düzenlendi.
09.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:37
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Bizbize Tiyatro Öğrenci Topluluğu tarafından ' İdlib Şehitlerini Anma' programı düzenlendi.
KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen programa çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Karaman Türkoğlu Camisinde görev yapan Halit Bayram ile Gürcüoğlu Camisinde görev yapan Bekir Kale şehitler için dua etti. Duanın ardından Bizbize Tiyatro Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen anma programına geçildi. Program, öğrencilerin yakınlarının dilinden şehitlerin hayatını anlatılması ve kendileri için yazılan şiirlerin okunmasıyla başladı. Ardından şehitlerin videoları ve fotoğraflarının sergilendiği slay gösterimi salondakilerle paylaşıldı.
Cumhuriyet tarihi boyunca Karaman'ın 98 şehit verdiğine dikkat çekilen program İdlib'de şehit olan 38 kahraman askerin isimleri öğrenciler tarafından tek tek okunmasının ardından sona erdi. - KARAMAN
KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen programa çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Karaman Türkoğlu Camisinde görev yapan Halit Bayram ile Gürcüoğlu Camisinde görev yapan Bekir Kale şehitler için dua etti. Duanın ardından Bizbize Tiyatro Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen anma programına geçildi. Program, öğrencilerin yakınlarının dilinden şehitlerin hayatını anlatılması ve kendileri için yazılan şiirlerin okunmasıyla başladı. Ardından şehitlerin videoları ve fotoğraflarının sergilendiği slay gösterimi salondakilerle paylaşıldı.
Cumhuriyet tarihi boyunca Karaman'ın 98 şehit verdiğine dikkat çekilen program İdlib'de şehit olan 38 kahraman askerin isimleri öğrenciler tarafından tek tek okunmasının ardından sona erdi. - KARAMAN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :KMÜ'de "İdlib şehitlerini anma programı düzenlendi
Etiketler : Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karaman, İdlib, Güncel
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