Kmü'de İki Yeni Program Açıldı

15 Kasım 2018 Perşembe 13:38



15 Kasım 2018 Perşembe 13:38

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO) bünyesinde yeni programların açıldığı bildirildi.KMÜ Rektörü Mehmet Akgül, yapıtığı açıklamada, üniversite senatosunun teklifi Yükseköğretim Kurulu'nun onayıyla Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Özel Güvenlik ve Koruma Programı ile Pastacılık ve Ekmekçilik Programı açılmasının uygun görüldüğünü belirtti.Yeni açılan programların hayırlı olması temennisinde bulunan Akgül, şunları kaydetti:"Üniversitemiz farklı sektörlerdeki istihdam ihtiyacına yönelik olarak yeni bölümlerle milletimize hizmetini sürdürüyor. Bu doğrultuda Özel Güvenlik ve Koruma ile Pastacılık ve Ekmekçilik sektörlerine kalifiye eleman yetiştirecek olan yeni programlarımızı üniversitemize kazandırmış olduğumuz için mutluyuz. Akademik gelişimimiz, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni programların açılmasıyla birlikte emin adımlarla devam edecek."