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KMÜ'de kan bağışı kampanyasında 557 ünite kan alındı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu ve Arama Kurtarma Doğa ve Spor Öğrenci Topluluğu üyeleri Kan Bağışı ve Kök Hücre Kampanyası düzenlendi.

12.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:52KMÜ'de kan bağışı kampanyasında 557 ünite kan alındı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Genç Öğrenci Topluluğu ve Arama Kurtarma Doğa ve Öğrenci Topluluğu üyeleri Kan Bağışı ve Kök Hücre Kampanyası düzenlendi.
Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu Başkanı Büşra İlhan, yaptığı açıklamada, üniversitede bulunan tüm akademik birimlerde Genç Kızılay gönüllüleri olarak görev aldıklarını belirtti.

İlhan, bağışda bulunan tüm gönüllülere teşekkür etti.

Konya Kızılay Kan Bağışı Birim Sorumlusu Şenol Yüksel de yapılan işin gönüllülük işi olduğunu ifade ederek, "Gönüllü arkadaşlarımızla birlik olarak KMÜ'de iyi sonuçlar almayı amaçladık. Bu işte birlik olmak önemli. Ne kadar güler yüzlü ve içten olursak o kadar başarı elde edebiliriz. Tüm gönüllü arkadaşlarıma ve kan bağışında bulunan herkese teşekkür ederim." dedi.
Üniversitede iki hafta boyunca süren kan bağışı ve kök hücre kampanyasında 557 ünite kan alındı.

Kızılay, Güncel

Kaynak: AA

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