Kmü'de "Karaman Yöresel Yemek Yarışması" Düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
(KMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı tarafından "Karaman Yöresel Yemek Yarışması" düzenlendi.
KMÜ Uygulama Mutfağında Öğr. Gör. Ali Şen
başkanlığındaki yarışmada Karamanlı
ev hanımları 'Karaman Yöresel Yemekleri' dalında yarışırken öğrenciler de 'Bayat Ekmek' dalında hünerlerini sergiledi.
Karaman'ın unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinin hatırlanması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen yarışmaya, Karamanlı ev hanımlarından oluşan 8 grup katıldı.
Karamanlı ev hanımları kendi getirmiş oldukları malzemeler ile Karaman yöresine ait arabaşı, topalak ve bulgur çorbasından patlıcan ve zeyve kebabına, erikli yahni ve sütlü köfteden pekmezli kaygana ve oklavadan çekme tatlısına kadar pek çok lezzeti jürinin beğenisine sundu.
Yöresel ev yemeklerinin ardından KMÜ öğrencileri evsel atıkların mutfağa kazandırılması ve israfın önüne geçmek amacıyla 'Bayat Ekmek' kategorisinde marifetlerini sergiledi.
Öğrenciler bayat ekmekten poğaça, bazlama, köfte, çorba, tirit, patlıcan kebap, tatlı gibi pek çok çeşit menü hazırlayarak jüri üyelerinin karşısına çıktı.
Yarışmada jüri puanlamasının ardından, Karaman Yöresel Yemek Yarışmasında ve Bayat Ekmek Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Ödül törenine, KMÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner, Genel Sekreter
Ahmet Tüfekci, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erol Yüksel
, jüriler, yarışmacılar, davetliler, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.
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Kaynak: AA