16.06.2019 13:45
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KMÜ'de okuma bayramı

KMÜ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim, Kültür ve Sağlık Topluluğu tarafından Karaman Vali Akan İlkokulu 1/A Sınıfı öğrencileri ile Okuma Bayramı gerçekleştirildi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim, Kültür ve Sağlık Topluluğu tarafından Karaman Vali Akan İlkokulu 1/A Sınıfı öğrencileri ile Okuma Bayramı gerçekleştirildi.

KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci, veli ve davetli katıldı. Okuma Bayramı kapsamında okuma yazmanın mutluluğunu yaşayan minik öğrenciler, sahnede hünerlerini sergiledi. Yer yer velilerin de sahne aldığı renkli programda şiir ve müzik dinletisi, drama ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Büyük beğeni toplayan program, Çanakkale tiyatro gösterisi ve Onuncu Yıl Marşıyla sona erdi. - KARAMAN
Kaynak: İHA
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karaman, Güncel

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