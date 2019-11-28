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KMÜ'de 'Temiz çevre, sağlıklı yaşam' etkinliği

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) öğrenci toplulukları, çevreye duyarlılıklarını bir projeyle sergilediler.

28.11.2019 14:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:10KMÜ'de 'Temiz çevre, sağlıklı yaşam' etkinliği
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) öğrenci toplulukları, çevreye duyarlılıklarını bir projeyle sergilediler.

Üniversitede faaliyet gösteren 24 öğrenci topluluğu, "Temiz çevre, sağlıklı yaşam" adıyla çevre projesi başlattı. Çevreyi temiz tutalım, hayata katkıda bulunalım" sloganıyla yola çıkan öğrencilere Prof. Dr. Mehmet Akgül de destek verdi. Etkinlik öncesinde rektörlük önünde öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Bu üniversite ve yerleşke hepimizin. Dolayısıyla ortak yaşam alanımızı temiz tutmak için arkadaşlarına örnek olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, çevre duyarlılığınız nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Topluluklar adına açıklama yapan KMÜ Öğrenci Toplulukları Komisyonu Temsilcisi Murat Tosun ise "Üniversitemiz yerleşkesini ve çevresini temizleyerek hem KMÜ ailesi ve toplumumuz yararına hem de çevre konusunda farkındalık oluşturmak adına böyle bir faaliyet gerçekleştirdik" diye konuştu.

Gönüllü olarak bu faaliyette yer alan KMÜ Öğrenci Topluluklarıyla etkinlik öncesi yaptıkları toplantılarda faaliyetin gerçekleştirileceği alanları belirlediklerini söyleyen Tosun, 24 öğrenci topluluğu olarak bir araya geldiklerini ve bu konuda bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade etti. Tosun, gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirdikleri etkinlikte yer alan tüm öğrenci arkadaşlarına teşekkür ederek sözlerine son verdi. - KARAMAN

Mehmet Akgül, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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