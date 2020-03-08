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KMÜ'den Bahar Kalkanı Harekatına destek

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Bahar Kalkanı Harekatına destek ve İdlib şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi.

08.03.2020 10:14
KMÜ'den Bahar Kalkanı Harekatına destek
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Bahar Kalkanı Harekatına destek ve İdlib şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi.

Üniversitedeki öğrenci topluluklarının ortak olarak düzenledikleri etkinlikte üniversite personeli, öğrenciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan bini aşkın kişi stadyum önünde toplandı. Stadyum önünden Türk Bayrağı açarak yerleşke içerisinde yürüyen topluluk daha sonra Rektörlük binası arkasındaki alanda toplanarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. İslami İlimler Fakültesi öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunması ve Bahar Kalkanı Harekatında görev yapan askerlerimiz için dua edilmesinin ardından etkinlik sona erdi. - KARAMAN
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Kaynak: İHA

Etiketler : Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Güncel
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