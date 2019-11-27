KMÜ'den özel yetenekli çocukların eğitimine destek

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalandı.



KMÜ Rektörlük Makamında Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın imzasıyla yürürlüğe giren protokol, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alan özel yetenekli öğrencilerle bu merkezlerde görev yapan öğretmenlerin gelişimine yönelik birtakım faaliyetleri kapsıyor. Protokol ayrıca öğretmen ve öğrencilerin patent/faydalı model, marka, tasarım ve ürün geliştirme süreçlerine destek olunmasını öngörüyor.



Üç yıl geçerli olacak protokole göre üniversite, BİLSEM öğrenci ve öğretmenlerine akademik alanlarda eğitimler vererek yüz yüze veya e-konferans aracılığıyla bilim söyleşileri düzenleyecek; güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulunacak ve üniversitenin laboratuvarları ile eğitim-öğretim alanlarını öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına açacak, sınai mülkiyet farkındalığını artırmak amacıyla patent/faydalı model, marka, tasarım ve ürün konularında toplantı, seminer, konferans, yarışma gibi faaliyetlere destek vererek bu konuda bilinç oluşturulmasına katkı sunacak, ayrıca başvuru aşamasında öğrenci ve öğretmenlere rehberlik edecek.



Karaman BİLSEM Müdürü Ayhan Zerman'ın da hazır bulunduğu imza töreni, hayırlı olsun temennileriyle sona erdi. Törenin ardından Rektör Akgül ile bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, iki hafta kadar önce kendisini ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyen Rektör Akgül'e teşekkürlerini bildirdi. - KARAMAN

Kaynak: İHA