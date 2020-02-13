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KMÜ öğrencilerinden TOFD'ye destek

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Gönül Köprüsü Öğrenci Topluluğu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD)'nin düzenlendiği kampanyaya destek oldu.

13.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:57KMÜ öğrencilerinden TOFD'ye destek
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Gönül Köprüsü Öğrenci Topluluğu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD)'nin düzenlendiği kampanyaya destek oldu.

Topluluk üyeleri TOFD tarafından başlatılan plastik kapak toplama kampanyasına 19 kilogram plastik kapak toplayarak katkı sağladı. Topluluğun Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Gönül Akpınar, kampanya ile hem çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hem de omurilik felci geçiren hastalara destek vermeyi amaçladıklarını belirterek, "TOFD'nin omurilik felçlileri için düzenlemiş olduğu plastik kapak kampanyası ile bu hastalıkla mücadele eden bireylere akülü araç alınması amaçlanıyor. Biz de öğrencilerimizle birlikte böylesine anlamlı bir organizasyona destek vererek elimizden geleni yapmaya çalıştık. Tüm öğrencilerimi gönülden kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - KARAMAN

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Güncel

Kaynak: İHA

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