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KMÜ Rektörü Akgül, inşaat alanlarında incelemelerde bulundu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yapımı sürmekte olan akademik birimlerin inşaatlarında incelemelerde bulundu.

24.08.2019 10:30 KMÜ Rektörü Akgül, inşaat alanlarında incelemelerde bulundu
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yapımı sürmekte olan akademik birimlerin inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Akgül, ilk olarak Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi'nin inşaat alanını ziyaret etti.
Daha sonra Tıp ve Sağlık Bilimleri binasının inşaatını inceleyen Rektör Akgül ve beraberindekiler buradaki derslikler ve laboratuvarları gezdi.

Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim döneminin açılışına sayılı günler kala yapımı sürmekte olan inşaatları incelediklerini belirtti.

Eğitim faaliyetlerinin aksamadan sürdürülmesi ve öğrencilerin mağdur olmamaları için gerekli titizliği göstererek çalışmaları gayretle sürdürdüklerini ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

"Mevcut binalarımız yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirilmeye çalışılıyor. İnşallah mevcut ve aramıza katılacak yeni öğrencilerimiz bu yıl tamamlanacak olan yeni binalarımızda eğitimlerini güzel bir şekilde sürdürecekler. Şimdiden yeni binalarımızın ve yeni eğitim öğretim dönemimizin hayırlı olmasını temenni ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Mehmet Akgül, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

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