KMÜ Sağlık Hizmetleri MYO'da mezuniyet sevinci

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) mezuniyet coşkusu devam ediyor.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mezuniyet törenine KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner, üniversitenin akademik ve idari personeli, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, üniversitenin tanıtım filmi ve Sağlık Hizmetleri MYO öğrencilerinin video gösterimi ile devam etti."Yetiştirdiğimiz öğrencilerin güvenilir ve bilgili olduğuna inancımız tamdır"KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak ilimizin ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda her geçen gün akademik altyapımızı güçlendiriyor; açtığımız bölüm ve programlarla ülkemizin yetişmiş insan kaynaklarına katkı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.Rektör Akgül, sağlık sektörünün dünyada ve ülkemizde gelişimini hızla sürdüren ve nitelikli eleman ihtiyacını muhafaza eden önemli sektörler arasında yer aldığını belirterek, "Üniversitemizin sağlık alanında daha fazla gelişim göstermesi amacıyla Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başta olmak üzere yeni akademik birimleri, yeni bölüm ve programları halkımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde şu an Çocuk Gelişimi, Ameliyathane Hizmetleri, İlk ve Acil Yardım, Diyaliz, Evde Hasta Bakımı, Yaşlı Bakımı, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Eczane Hizmetleri ve Fizyoterapi programlarında bin 680 öğrenci ve 30 öğretim elemanıyla eğitim-öğretim hizmeti vermekteyiz. Önümüzdeki yıl ise Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programımıza ilk öğrencilerimizi almış olacağız. Yetiştirdiğimiz öğrencilerin vatanına milletine bağlı, mesleğini en iyi şekilde yapma gayretinde olan, insana saygıyı hiçbir koşulda ihmal etmeyen, kendinizi emanet etmekten çekinmeyeceğiniz kadar güvenilir ve bilgili, mesleğinde her zaman etik davranış gösterme becerisine sahip bireyler olduğuna inancımız tamdır" şeklinde konuştu.Rektör Akgül konuşmasının ardından Yüksekokul birincisi Mürşide Nalpara'ya hediyelerini verirken Nalpara da mezuniyet kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çaktı. Tören, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve mezun öğrencilere mezuniyet belgelerinin takdim edilmesi ile devam etti.Tören, halk oyunları gösterisinin ardından bütün mezun öğrencilerin tek bir ağızdan mezuniyet andını okuması ve keplerin havaya fırlatılması ile sona erdi. - KARAMAN Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi