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KMÜ, Silifke'de öğrencilerle buluştu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Silifke Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Silifke Kariyer, Eğitim ve Mesleki Tanıtım Fuarına katıldı.

20.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:28KMÜ, Silifke'de öğrencilerle buluştu
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Silifke Kariyer, Eğitim ve Mesleki Tanıtım Fuarına katıldı.

Silifke Organize Sanayi Konferans Salonu ve Fuaye Alanında düzenlenen etkinlikte 20'ye yakın yüksek öğretim kurumu temsil edilirken, fuara Silifke ve 'nda öğrenim gören lise öğrencileri ile üniversiteye hazırlanan adaylar katıldı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi standına ilginin yoğun olduğu fuarda üniversite hayali kuran öğrenciler üniversite temsilcileri ile birebir görüşme fırsatı bulurken, üniversitelerin bölüm ve programları, eğitim-öğretim, barınma ve ulaşım gibi konular hakkında bilgi aldılar. Gün boyu devam eden fuarda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Personeli Mahmut Tanrıverdi temsil etti. - KARAMAN

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Silifke, Taşucu, Güncel

Kaynak: İHA

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