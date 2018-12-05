Kmü'ye Diş Hekimliği Fakültesi Kuruldu

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:39



05 Aralık 2018 Çarşamba 16:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kurulması onaylandı.Cumhurbaşkanlığı Makamının 4 Aralık 2018 tarihli ve 409 sayılı kararıyla onayı gerçekleşen KMÜ Rektörlüğüne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi kurulması kararı, 5 Aralık 2018 tarihli ve 30616 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Üniversite bünyesinde Tıp Fakültesinin kurulmasının ardından Diş Hekimliği Fakültesinin de onaylanmasının sağlık sektörüne yeni hekimler kazandırmak ve halkın sağlık ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek adına memnuniyet verici olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, devlet yetkililerimize, yerel yöneticilerimize, ayrıca fakültemizi yaptıracak olan Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'na şükranlarımı sunuyor; yeni fakültemizin üniversitemiz, ilimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KARAMAN