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KMÜ'ye elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans programı açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı açıldı.

27.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:09KMÜ'ye elektrik elektronik mühendisliği yüksek lisans programı açıldı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı açıldı.

Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla açılan Elektrik Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı ile birlikte KMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitim-öğretim verilen lisansüstü program sayısı 19'a yükseldi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite bünyesinde yeni açılan Elektrik Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programının hayırlı olmasını dileyerek "İlimizin ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda üniversitemizde son üç yılda 10'u doktora olmak üzere toplam 45 yeni lisansüstü program açarak enstitülerimiz bünyesinde lisansüstü eğitim verilen program sayısını 62'ye yükselttik. Bundan sonra da halkımızın yükseköğretim imkanlarından en üst seviyede yararlanması için üniversitemizin akademik altyapısını güçlendirmeye ve yeni programlarla akademik zenginliğimizi artırmaya devam edeceğiz" dedi. - KARAMAN

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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