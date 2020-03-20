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KMÜ yeni açılan üç programa öğrenci alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde açılan üç yeni programa daha öğrenci alınacak.

20.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:22
KMÜ yeni açılan üç programa öğrenci alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde açılan üç yeni programa daha öğrenci alınacak.
Üniversite Senatosu'nun teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun kararı ile üniversite bünyesinde açılan bölüm ve programlara yeni öğrenci alımları sürüyor. Son olarak yeni açılan üç programa 110 öğrenci alınması kararlaştırıldı.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni açılan programlardan birisi olan Pastacılık ve Ekmekçilik Programına önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde 30, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programına ise 40, KMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesindeki yeni programlardan Evde Hasta Bakımı Programının ikinci öğretimine de 40 öğrenci alınacağı belirtildi.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül konuya ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Üniversitemizin akademik altyapısını güçlendirmek ve eğitim-öğretim yelpazemizi genişletmek adına halkımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni bölüm ve programlar açmaya devam ediyoruz. Yeni açılan programlarımız ve aramıza yeni katılacak öğrencilerimizle, ülkemizin yetişmiş insan kaynaklarına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Şimdiden yeni programların hayırlı olmasını ve KMÜ ailesine yeni kazanımlar getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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