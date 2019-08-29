Haberler» Güncel» Haber

KMÜ, yeni öğrencilerini bekliyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz dönemi kayıtları tamamlandı.

29.08.2019 13:00 KMÜ, yeni öğrencilerini bekliyor
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz dönemi kayıtları tamamlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) 2019 ÖSYS sonuçlarını açıklamasının ardından 19 Ağustos'ta başlayan kayıt süreci sona erdi. KMÜ'ye online ve şahsen başvuru ile yapılan kayıt işlemlerinin ardından bin 534'ü lisans, 2 bin 210'u önlisans olmak üzere toplam 3 bin744 öğrenci kayıt yaptırdı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yeni dönem kayıtlarının öğrenciler için hayırlı olmasını dileyerek, "KMÜ ailesine yeni katılan öğrencilerimizle birlikte hep beraber üniversitemizi daha da zenginleştirip güzelleştireceğiz. Üniversitemize kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyor ve başarılı bir eğitim-öğretim hayatı diliyorum" dedi. - KARAMAN

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:52   Kılıçdaroğlu disk-kesk-ttb-tmmob'u kabul etti
14:52   Türkiye'nin yükseköğretimdeki kalite haritası çıkarılıyor
14:52   Kerkük'teki petrol rafinerisinde yangın
14:52   Yeşil önlük giyip tarihi ve turistik mekanların çevresini temizlediler
14:52   "Şenler, direnişin ve dirilişin sembolüydü"
14:51   Hükümlüler çevre temizliği yaptı
14:51   Gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı