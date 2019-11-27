Haberler » Sinema » Knives Out Filmi - Haber

Knives Out Filmi

Knives Out filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Knives Out filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

27.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:58Knives Out Filmi
Suç romanı yazarı Harlan Thrombey, 85. yaş gününde evinde ölü bulunur. Meraklı bir araştırmacı dedektif olan Benoit Blanc gizli bir şekilde cinayet araştırmasında yer almaya başlar. Harlan Thrombey'nin ailesine soruşturma için başvurulur, ancak aile tam anlamıyla hiçbir işe yaramazdır. Blanc tüm bu yüzeyde görünenlerin altını kazımak ve tüm yalanları ortaya çıkararak Thrombey'nin ölümünün ardındaki gerçeği bulmayı hedefler.

Başrolünü son James Bond olarak karşımıza çıkan Daniel Craig’in üstlendiği film in yönetmen koltuğunda “Asi Gençlik”, “Tetikçiler”, “Star Wars: Son Jedi” gibi film lere imza atan Rian Johnson oturuyor. Polisiye türündeki film in oyuncu kadrosunda Marvel sinema tik evreninin Kaptan Amerika'sı Chris Evans, 2 Oscar adayı Michael Shannon, son olarak Harrison Ford ve Ryan Gosling ile birlikte Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı film inde rol alan Ana de Armas ve Lakeith Stanfield gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen:Rian Johnson
Senaryo:Rian Johnson
Oyuncular:Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette
Filmin Türü:Komedi
Orijinal Adı:Knives Out
Yapımcı Firma:Lionsgate
Yapım Yılı:2019
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Filmin Süresi:130 dk.
Dağıtıcı Firma:Lionsgate
Vizyon Tarihi:01.01.2070

Knives Out Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
12:34 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi
11:58 Knives Out Filmi
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
10:41 Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
06:45 27 Kasım 2019 Tv8 Yayın Akışı
06:45 27 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı
06:45 27 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı
06:45 27 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı
27.11.2019 12:39:04