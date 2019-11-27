Knives Out Filmi

Suç romanı yazarı Harlan Thrombey, 85. yaş gününde evinde ölü bulunur. Meraklı bir araştırmacı dedektif olan Benoit Blanc gizli bir şekilde cinayet araştırmasında yer almaya başlar. Harlan Thrombey'nin ailesine soruşturma için başvurulur, ancak aile tam anlamıyla hiçbir işe yaramazdır. Blanc tüm bu yüzeyde görünenlerin altını kazımak ve tüm yalanları ortaya çıkararak Thrombey'nin ölümünün ardındaki gerçeği bulmayı hedefler. Başrolünü son James Bond olarak karşımıza çıkan Daniel Craig’in üstlendiği film
in yönetmen koltuğunda “Asi Gençlik”, “Tetikçiler”, “Star Wars: Son Jedi” gibi film
lere imza atan Rian Johnson oturuyor. Polisiye türündeki film
in oyuncu kadrosunda Marvel sinema
tik evreninin Kaptan Amerika'sı Chris Evans, 2 Oscar adayı Michael Shannon, son olarak Harrison Ford ve Ryan Gosling ile birlikte Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı film
inde rol alan Ana de Armas ve Lakeith Stanfield gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Rian JohnsonSenaryo:
Rian JohnsonOyuncular:
Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni ColletteFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Knives OutYapımcı Firma:
LionsgateYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
130 dk.Dağıtıcı Firma:
LionsgateVizyon Tarihi:
01.01.2070 Knives Out Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.