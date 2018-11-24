"KO-MEK Büyük Ve Güzel Bir Ailedir"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kısa bir süre önce Hacı Halil Mah. Cumhuriyet Cad. 1225/1 Sokaktaki yeni adresine taşınan KO-MEK Gebze Kurs Merkezi'ni ziyaret etti. Kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Karaosmanoğlu, "KO-MEK, bir eğitim projesidir ancak bunun yanı sıra insanlarımızın rehabilite olduğu, vaktini değerli geçirdiği ve güzel dostluklar kurduğu büyük bir ailedir" dedi.

BAŞKANA EŞLİK ETTİLER

Başkan Karaosmanoğlu'nun, KO-MEK Gebze Kurs Merkezi ziyaretine, Genel Sekreter İlhan Bayram ve Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal eşlik etti.

BAŞKAN DERSE GİRDİ

Başkan Karaosmanoğlu kurs merkezinde Giyim, El Sanatları, Arapça, Fotoğrafçılık, Ahşap Boyama sınıflarına girerek burada eğitim alan kursiyerlerle sohbet etti. Başkan Karaosmanoğlu'nu karşılarında gören KO-MEK kursiyerleri ise bu sürpriz ziyaretten oldukça memnun oldu.

HEPİNİZİN YÜZÜNÜN GÜLMESİ NE GÜZEL

Başkan Karaosmanoğlu, kursiyerlerin yüzlerinin gülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Görüyorum ki, burada çok mutlusunuz. Esas itibariyle KO-MEK bir eğitim projesidir. Ancak bunun yanı sıra insanlarımızın rehabilite olduğu, vaktini değerli geçirdiği ve güzel dostluklar kurduğu büyük bir ailedir" dedi.

KO-MEK İNSANLARIMIZA DEVA OLDU

Bundan 15 yıl önce KO-MEK'i hayata geçirirken, amaçlarının halk eğitimine ücretsiz destek vermek olduğunu ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, "Eğitimin yaşı olmaz. Çünkü öğrenmek beşikten mezara kadar devam eden önemli bir süreçtir. Bizler de KO-MEK'i kurarken bunu esas aldık. Ancak gördük ki bu proje, insanlarımızın duygu dünyasına da anlamlı katkılar sundu. Bu kurslara katılıp hastalığını yenen, acılarından uzaklaşan insanlarımız oldu. Bir anlamda KO-MEK insanlarımıza deva oldu. Bunu görmek de bizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

GEÇEN YIL 61 BİN KİŞİ KO-MEK'TE EĞİTİM ALDI

KO-MEK'in 42 kurs merkezinde ve 330 farklı branşıyla yoluna bu eğitim döneminde de devam ettiğini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, "Geçen eğitim döneminde bu kurslardan 61 bin vatandaşımız ücretsiz yararlandı. 15 yıla baktığımızda ise yaklaşık 560 bin kişiye eğitim verildi. Ben inanıyorum ki, KO-MEK vatandaşlarımızdan gördüğü bu ilgi ile daha ileriye gidecektir" diye konuştu.

KURSİYERLERDEN TEŞEKKÜR

KO-MEK kursiyerlerinin görüş ve taleplerinin kendileri için önemine değinen Başkan Karaosmanoğlu, kendilerinden bir istekleri bulunup, bulunmadığını sordu. Kursiyerler ise Başkan Karaosmanoğlu'na KO-MEK kurslarında farklı branşlarda ve ücretsiz eğitim alma fırsatı yakaladıklarını kaydederek, bu önemli hizmet için teşekkür etti.

ÇOCUK OYUN ODASI ANNE İÇİN BİR ŞANS

Öte yandan Başkan Karaosmanoğlu, kurs merkezinde, Çocuk Oyun Odası'nı ziyaret etti. Çocuk Oyun Odası fikrinin son derece önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Karaosmanoğlu, "Anne olan kursiyerlerimiz Çocuk Oyun Odalarına evlatlarını, gözleri arkada kalmadan, teslim ediyorlar. Kendileri kurs merkezinde eğitim alırken evlatları da kurs merkezlerimizdeki Çocuk Oyun Odaları'nda bakılıyor. Bir anne için çocuğunu güvenebileceği bir yere emanet etmesi son derece önemli. Böylece annelerimiz rahat bir şekilde eğitimlerini alabiliyorlar" dedi.

GEBZE KO-MEK KURS MERKEZİ YENİ ADRESİNDE

Başkan Karaosmanoğlu'nun ziyaret ettiği Gebze KO-MEK Kurs Merkezi geçtiğimiz günlerde, Hacı Halil Mah. Cumhuriyet Cad. 1225/1 Sokak No: 2 İkizhan adresindeki yeni adresine taşındı. Yaklaşık bin 200 metrekarelik bir alanda hizmet veren yeni kurs merkezinde 13 adet derslik, Öğretmen ve İdare Odası ile Çocuk Oyun Odası bulunuyor.

13 YILDA 19 BİN 581 KİŞİ EĞİTİM ALDI

KO-MEK Gebze Kurs Merkezi 2005 yılında eğitim faaliyetlerine başladı. Kurs merkezinden bugüne kadar 19 bin 581 kişi ücretsiz olarak yararlandı. Kurs merkezinde bu eğitim döneminde, 25 farklı branşta eğitim veriliyor. Gebze KO-MEK Kurs Merkezi, yeni eğitim döneminde 827 kursiyer ile faaliyetlerine devam ediyor.