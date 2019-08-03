KO-MEK Ev Becerileri Atölyesi'ne pastalı final

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nın yaz günlerinde, 12-22 yaş arasındaki gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak amacıyla projelendirdiği Ev Becerileri Atölyesi faaliyetlerini tamamladı. Gençler, kendi elleriyle yaptıkları pasta ile Ev Becerileri Atölyesi için final programı düzenledi. Aynı programda atölyenin, Temel Mutfak Bilgileri, Temel Dikiş Teknikleri, Basit Onarımlar ve seçmeli branşlarını başarıyla tamamlayan kursiyerlerine sertifikaları verildi.

TEMMUZ AYINDA BAŞLADI

Bilindiği gibi KO-MEK, Temmuz ayının başında yaz döneminde, özellikle Kocaeli gençliğinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak amacıyla Ev Becerileri Atölyesi adı altında son derece önemli bir projeyi faaliyete geçirdi. KO-MEK gençlerin bu eğitimi günlük hayatlarında kullanabilmeleri amacıyla altı ayrı branş belirledi. Ücretsiz olarak faaliyetlerin yürütüldüğü toplamda 5 hafta süren atölyelerde, Temel Mutfak Bilgileri, Temel Dikiş Teknikleri alanları zorunlu olmak üzere seçmeli olarak belirlenen Pratik Yabancı Dil, Müzik, Resim ve Drama branşlarında paket eğitimler verildi.

EVDE OLASI ARIZALARA MÜDAHALE

Ev Becerileri Atölyesi'nde Mutfak, Dikiş ve seçmeli branşların yanı sıra evde olası arızalara karşı basit onarımlar konusunda bilgi verildi. Gençler bu sayede damlatan bir musluğun contasını değiştirmeyi, patlamış bir ampulü yenilemeyi,

Hatta doğal gaz kombisinin su basıncı ile ilgili basit kontrollerini yapabilmeyi öğrendi. Buna ek olarak kontrol kalemi, çekiç ve tornavida gibi basit el aletlerinin kullanımı da gençlerin hayat bilgisi alanına eklendi.

ERKEK İŞİ DİYE BİRŞEY YOK

KO-MEK Ev Becerileri Atölyesi faaliyetleri ile bir anlamda sosyolojik bazı yanlış etiketlemelere gençler üzerinden adeta mesaj verdi. Mutfak Branşının erkek öğrencileri edindikleri bilgilerle mutfağa girip yemek yapmayı, hamur açmayı, hatta dikiş makinesinin başına geçip söküğünü dikebilmeyi öğrendi. Kız öğrenciler ise ellerine aldıkları İngiliz anahtarları ile bozuk bir musluğu rahatlıkla tamir edebileceklerini ortaya koydu.

PASTALI FİNAL YAPILDI

Ev Becerileri Atölyesi geçtiğimiz hafta itibariyle beş haftalık faaliyetlerini 17 kurs merkezinde 938 kursiyer ile tamamladı. Beş hafta boyunca KO-MEK'te, tüm hayatları boyunca kendilerine gerekecek önemli bilgileri edinen gençler, bu önemli projeye yaptıkları pasta ile final programı hazırladı. Mutfak Branşı öğrencileri sabahtan usta öğreticileri gözetiminde mutfağa girerek ve öğrendikleri bilgiler ışığında muhteşem bir pasta hazırladı. Pastanın detayları ise Ev Becerileri Atölyesi'nin sembolleri ile süslendi. Öğrenciler şeker hamurundan yaptıkları makas, makara ve yemek motifleriyle Dikiş ve Mutfak Atölyesi'ne atıfta bulundu.

SERTİFİKALARINI ALDILAR

Öte yandan pastalı final programında Ev Becerileri Atölyesi'nin Temel Mutfak, Temel Dikiş ve Drama branşlarından mezun olan öğrencilerine sertifikaları verildi. Öğrenciler sertifikalarını usta öğreticilerinin elinden aldı.

GENÇLERDEN BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Öğrenciler, Ev Becerileri Atölyesi'nde hayatları için önemli bilgiler öğrendiklerini anlattı. Tatil günlerinin Ev Becerileri Atölyesi sayesinde anlamlı bir hale geldiğine dikkat çeken öğrenciler, "Yaz günlerimiz burada önemli bir hale geldi. Burası olmasaydı evde ya bilgisayarın başında ya da elimizde telefonla sanal bir ortamda vakit geçirecektik. Ama buraya gelerek, dikiş dikmeyi, yemek yapmayı yani ileride kendimize yarayacak önemli bilgileri edindik. İleride eğitim için ailelerimizden ayrıldığımızda bu bilgiler bize çok fayda sağlayacak. Tek başına yemeğimizi yapabilecek, söküğümüzü dikebilecek hatta evdeki olası arızalara müdahale edebilecek şekilde eğitim aldık. Bizi bu projeyle düşünen başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere tüm KO-MEK ailesine ve bizleri yetiştiren usta öğreticilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.