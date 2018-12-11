Ko-Mek Kursiyerlerinden Vefa Örneği

KO-MEK kursiyerleri, diktikleri paltoları Sarıkamışlı öğrencilere gönderdiler.
KO-MEK kursiyerlerinin Vefa Projesi, bu defa da Kars
'ın Sarıkamış ilçesine elini uzattı. KO-MEK kursiyerleri, kısa bir süre önce Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir ilkokuldan haberdar oldu. Bu okulda eğitim gören çocukların paltoya ihtiyacı olduğunu öğrenen kursiyerler hemen harekete geçerek, minik kalplere palto dikmeye karar verdi. Kursiyerler büyük bir özen ve sevgiyle Sarıkamışlı çocukların paltolarını dikti. Paltoların yanı sıra, öğrencilerin sıraları ve öğretmen masaları için de örtüler yapıldı.Kursiyerler daha sonra çocuklar için kışlık botlar aldı. Ayrıca hazırlanan sevgi kolisinin içine, aynı okulun ana sınıfındaki minikler için pantuflar eklendi.
Hazırlanan koli bizzat KO-MEK Kurs Merkezi yöneticileri tarafından Sarıkamış'a ulaştırıldı. Kendileri için dikilen paltolara ve getirilen ayakkabılara çok sevinen Sarıkamışlı çocuklar, KO-MEK kursiyerlerine teşekkür etti. Pantuflarını giyen anaokulu öğrencilerinin sevinci ise gözlerinden okundu.
Öte yandan okul müdürü ve sınıf öğretmeni, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının okullarını düşünmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. KO-MEK Vefası Projesi'nin kendilerine kadar ulaşmasının mutluluk verici olduğunu kaydeden eğitimciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçen tüm KO-MEK yönetici ve kursiyerlerine teşekkür etti. - KOCAELİ
Kars,Sarıkamış
11 Aralık 2018 Salı 12:00