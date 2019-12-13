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KO-MEK kursiyerlerinin doğaçlama yeteneği

MEK drama kursiyerleri kendileri için gerçekleştirilen etkinlikte, sergiledikleri başarılı performanslarıyla beğeni topladı.

13.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:15KO-MEK kursiyerlerinin doğaçlama yeteneği
MEK drama kursiyerleri kendileri için gerçekleştirilen etkinlikte, sergiledikleri başarılı performanslarıyla beğeni topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) içinde yer alan Drama Branşı özellikle gençler tarafından büyük ilgi görüyor. Branş, kursiyerlere tiyatro tekniklerini kullanarak iletişim becerilerine katkı sunmayı, toplum içinde kendilerini doğru ifade edebilmeyi ve öz güven kazanmalarını sağlıyor. Drama branşında farklı ilçelerde eğitim alan kursiyerler, bir araya gelerek etkinlik düzenledi.

Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleştirilen drama etkinliğine, Körfez, Mevlana ve Gölcük kurs merkezlerinde eğitim gören 50 kursiyer katıldı. Tanışma seremonisinin ardından kursiyerlere usta öğretici tarafından gerçekleştirilecek drama etkinliği konusunda bilgi verildi. Yönlendirmeleri alan kursiyer, KO-MEK drama branşında öğrendikleri tiyatro tekniklerini kullanarak, 3 ana başlıktaki doğaçlamaları gerçekleştirdi. Drama etkinliğinin ilk performansı birbirine güven oyunu oldu. Kursiyerler ilk kez tanıştıkları bir kişi ile doğru selamlaşma ve iletişim kurma tekniklerini yaptıkları doğaçlamalarla ortaya koydu. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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