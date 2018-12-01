Ko-Mek Sertifikan Varsa, İş Senindir!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, istihdam branşlarıyla vatandaşların iş sahibi olmalarını adeta kolaylaştırdı. Bu branşlara katılarak sertifika alan kursiyerler için iş bulmak artık zor değil. Fiber Optik branşı istihdam kursları arasında en fazla rağbet görenlerden biri haline geldi.

Kursu başarı ile tamamlayarak sertifika alanlar ise Fiber Optik alanında aranan ve vasıflı çalışan kimliğini kazanmış durumda. Kursiyerlerin kısa sürede iş bulmasındaki en önemli faktör ise hiç kuşkusuz eğitimin kalitesinde yatıyor.

BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Fiber Optik Branşında alanında uzman eğitmenler görev yapıyor. Bunun yanı sıra dersler hem teorik hem de pratik düzende gerçekleştiriliyor. Teorik eğitimlerini Seka Kaynak Atölyesi'nde alan kursiyerler uygulama eğitimlerini Fiber Optik Atölyesinde gerçekleştirmelerinin yanında belirli periyotlarla çeşitli fabrikalara götürülerek pratik yapmaları sağlanıyor. Eğitimler çerçevesinde hem üretim hem sistem hem de saha çalışmalarında ara elaman olarak çalışacak elamanlar titizlikle yetiştiriliyor.

150 KİŞİ KURSİYER OLMAK İÇİN BEKLİYOR

Branş bu eğitim döneminde de büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar hem ücretsiz hem de alanında uzman eğitmenlerin görev yaptığı Fiber Optik Branşı'nın kursiyeri olmak için başvurularını yaptı. Halen 150 kişi Fiber Optik branşı kursiyeri olmak için sıra bekliyor.

FİBER OPTİK NEDİR?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yaygın kullanım alanına ulaşan Fiber Optik, çok hassas üretilmiş saf bir cam ip üzerinden ışığın iletilmesi prensibiyle çalışan bir sistemdir. Fiber optik kablolar, iletimi ışık hızıyla yani saniyede 300 bin km'lik hızla gerçekleştirirler. Bu özellikleri nedeniyle uzak mesafelere veri aktarımı için tasarlanmışlardır. Fiber optik sistemlerde farklı frekanslarda elektromanyetik dalgalar, hiçbir değişikliğe uğramadan uzun mesafelere iletilebilmektedir. Fiber optik teknolojisi son yıllarda geniş kullanım alanı bulmuştur. Fiber Optiğin; düşük sinyal kaybı ve yüksek bant genişliği, küçük boyut ve hafif olması, İletken olmayan ve ışıma yapmaması, uzun mesafe veri iletimine uygun olması ve veri kaybını en aza indirmesi, kullanım alanını daha da genişletmiştir.