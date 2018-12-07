Ko-Mek'ten Çevre Yasasına Bez Torbalı Destek

KO-MEK kursiyerleri, naylon torba kullanıma karşı, kurs merkezlerinde biraraya gelerek kendileri ve sevdikleri için bez torbalar dikti.

YASAYA ANLAMLI DESTEK

KO-MEK Köseköy Kurs Merkezi'nin çevreye duyarlı kursiyerleri, usta öğreticileri gözetiminde bez torbalar dikme kararı aldı. Bu kararda, Çevre Yasası önemli rol oynadı.

1 OCAK'TAN İTİBAREN ÜCRETLİ OLACAK

Bilindiği gibi söz konusu yasaya göre plastik alışveriş poşetleri 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ücretli olacak. Yasa çevre korumasına yönelik son derece önemli bir misyonu yerine getirecek. Zira plastik poşetler, petrol bazlı polietilen maddesinden üretiliyor. Polietilen maddeler de atık haline geldiğinde canlılar ve doğa için son derece zararlı bir hale dönüşüyor. Yasanın ekonomiye de önemli katkısı olacak. Bu sayede yıllık petrole harcadığımız paradan 200 milyon TL ile 300 milyon TL arası tasarruf etmemiz bekleniyor.

FİLELİ, KESE KAĞITLI, BEZ TORBALI GÜNLERE DÖNÜŞ

KO-MEK kursiyerleri bu nedenle harekete geçerek bez torbalar dikmeye başladı. Geçmişte naylon poşetlerin olmadığına dikkat çeken kursiyerler, "Biz çocukken, file, bez torbalar ve kese kağıtları vardı. Naylon torbalar hayatımıza sonradan girdi ve hem çevremize hem insanlığa zararı büyük oldu. Bu yasa sayesinde geçmiş günlere dönüyoruz. Diktiğimiz bu bez torbalarla ile yasaya destek vermeye karar verdik" şeklinde konuştu.

YAYGINLAŞMASINI SAĞLIYORLAR

KO-MEK kursiyerleri bez torba kullanımının yaygınlaşması için de önemli bir hareket başlattı. Aynı torbalardan sevdiklerine de diken ve bunları armağan eden kursiyerler böylece bez torbanın bir anlamda yaygınlaşması için örnek bir adım attı.

YASAYA DESTEK VERMEK İSTEDİK

Bez torba dikerek yasaya destek veren bir KO-MEK kursiyeri yaptıklarının hem yasaya hem de çevreye önemli bir destek olduğunu anlattı. Çocuklara temiz bir dünya bırakılması gerektiği üzerinde duran kursiyer, "Çevre yasasının ardından KO-MEK kursiyerleri olarak harekete geçmek ve bu yasaya destek vermek istedik. Tüm arkadaşlar bez torbalar dikmeye başladık. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakalım istiyoruz. Bunları arkadaşlarımıza da dikiyoruz, güzel bir hediye oluyor. Bu torbaların kullanımının yaygınlaşmasını istiyoruz. Devlet büyüklerimize bu yasa için teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra KO-MEK'in bize torbaları dikmek konusunda sağladığı katkılara da teşekkür ederiz"şeklinde konuştu.