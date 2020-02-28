KO-MEK'ten İşaret Dili eğitiminde önemli hamle

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, işaret dili eğitimde önemli bir hamle başlattı. İşitme engelli vatandaşların sosyal hayat ile iletişimini sağlamak amacıyla eğitimler veren KO-MEK, bu anlamlı hizmetini bir üst seviyeye taşıdı. KO-MEK bu alanda kendini geliştirmek isteyen vatandaşlar için İşaret Dili Öğretici ve Tercümanlık Ön Hazırlık Kursu açtı. Bu kursu başarı ile tamamlayanlar Öğreticilik ve Tercümanlık Eğitimi almaya hak kazanacak.

İŞARET DİLİ BİLENLER KATILIYOR

Gebze Osman Hamdi Bey KO-MEK Kurs Merkezi'nde verilen eğitime vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Derslere en az 120 saat işaret dili eğitimi almış kursiyerler katılabiliyor. İşaret Dili Öğretici ve Tercümanlık Ön Hazırlık Kursu 40 saatlik bir eğitimi içeriyor. Derslerde tüm işaret dili eğitim modülü ele alınarak bu modüllerden hazırlanan diyaloglarla işaret dili konuşmaları yaptırılıyor.

HAYATA DAİR HER KONU EĞİTİM KAPSAMINDA

Kursiyerlere, çevre, zaman kavramları, işaret dili bilgisi, duygular ve eşyalar, meslekler ve canlılardan oluşan modüller üzerinden işaret dili kavramları tekrarlanarak, bu konularla ilgili karşılıklı konuşmaları sağlanıyor. Bunun yanı sıra sağlık ve trafik konularındaki terimler de kursiyerlere öğretiliyor.

3 AŞAMALI MÜLAKATA GİRECEKLER

Kursiyerler eğitimin sonunda, 3 aşamalı bir mülakata tabi tutulacak. Bu mülakatları başarılı tamamlayanlar, 200 saatlik Öğretici ve Tercümanlık Eğitimi almaya hak kazanacak. Söz konusu eğitim bir bireyin önemli alanlarda işaret dili tercümanlığı yapması açısından önem taşıyor. Zira bu eğitim kişinin öncelikli olarak işaret dili alanında eğitim verebilmesi anlamını taşıyor. Bunun yanı sıra Adliye, Tapu ve Noterde bilirkişi kimliği ile işitme engelli vatandaş ile kamu görevlisi arasında tercümanlık görevi sağlıyor.

DOKTOR İŞİTME ENGELLİ HASTASINI ANLAYABİLİYOR

KO-MEK İşaret Dili Branşı ile vatandaşların yanı sıra kurumlara eğitim hizmeti verdi. Bu kapsamda geçtiğimiz eğitim döneminde, İzmit Seka Devlet Hastanesi personeline işaret dili eğitimi başlatıldı. Eğitime, hastanede görev yapan doktordan, hemşireye, laboranttan, bilgi işlem ve güvenlik çalışanına kadar her birimden personel katıldı. İşaret dili eğitimini tamamlayan hastane personeli bu sayede işitme engelli hasta ya da yakınlarıyla, birebir iletişime geçme şansına sahip oldu.

POLİSLERE İŞARET DİLİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Bunun yanı sıra Başiskele Polis Merkezi'nde görev yapan polis memurlarına da işaret dili eğitimi verildi. İşitme engelli vatandaşların toplumsal olaylardaki olası mağduriyetinde hayati önem taşıyan eğitimden polis memurları yararlandı. Eğitim, işitme ve konuşma engelli bir vatandaşın karşısındaki işitme engelli eğitimi almış bir polisle doğrudan iletişime geçebilmesini sağladı.

KURSA KATILIM ŞARTLARI

İşaret Dili Öğretici ve Tercümanlık Kursuna katılmak için gereken koşullar ise şunlar:

1. Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak.

2. İşitme engellilerle iletişim kurabilecek bedensel ve fiziksel yeterliğe sahip olmak.

3. 18 Ocak 2011 tarihli ve 27919 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulamasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik" değişikliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde Programı Bakanlıkça hazırlanan İşaret Dili Kursuna katılarak belge almış olmak.