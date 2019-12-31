Haberler » Güncel » KO-MEK'ten Körfez Belediyesi'ne Office Programı eğitimi - Haber

KO-MEK'ten Körfez Belediyesi'ne Office Programı eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, Körfez Belediyesi personeline Office Programı eğitimi vermeye başladı.

31.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:16 KO-MEK'ten Körfez Belediyesi'ne Office Programı eğitimi

Eğitim, Office programının belediye personeli tarafından daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak.

HAFTADA İKİ GÜN

KO-MEK Kurs Merkezi'nde başlatılan eğitim haftada iki gün 13.00 ile 20.00 arasında gerçekleştiriliyor. Eğitime Körfez Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan personel katılıyor.

OFFİCE PROGRAMI TÜM DETAYLARI İLE ÖĞRETİLİYOR

Körfez Belediyesi'nin talebi üzerine düzenlenen eğitim kapsamında Office Programının tüm detayları personele aktarılacak.

NELER ÖĞRETİLECEK?

Bu çerçevede, World, Excell ve Power Point uygulamaları anlatılacak. Ofis Programları eğitiminde gösterilen Excel kısmında; tablo ve grafik oluşturma, formüller, süzme/ sıralama, sayfa ve hücre bölümleri işlenecek. Hemen hemen her alanda kullanılan bir yazı yazma programı olan World eğitiminde ise, söz konusu program içinde yer alan sekmeler anlatılacak. Bu aşamada personele, hızlı erişim araç çubuğu, sekmeler, başlık, pencere düğmeleri, şeritler ve sayfa görünümleri gibi uygulamaları gösterilecek.


Körfez Belediyesi, Körfez, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:26   MSB: Görevimizin başında, milletin emrindeyiz - Haber
12:26   Giresun Valisi Sarıfakıoğulları'ndan yeni yıl mesajı - Haber
12:26   Kahramanmaraş'ta çekiciyle eski model araç çalıp parçalayan zanlılar yakalandı - Haber
12:25   Sarıyer'de otomobil takla attı, cadde trafiğe kapatıldı - Haber
12:21   Antalya'da kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açılıyor - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
08:50   Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Haber
08:16   Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu - Haber
00:02   Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Haber
23:50   Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Haber
31.12.2019 12:27:15