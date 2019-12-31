KO-MEK'ten Körfez Belediyesi'ne Office Programı eğitimi

Eğitim, Office programının belediye personeli tarafından daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak.

HAFTADA İKİ GÜN

Körfez KO-MEK Kurs Merkezi'nde başlatılan eğitim haftada iki gün 13.00 ile 20.00 arasında gerçekleştiriliyor. Eğitime Körfez Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan personel katılıyor.

OFFİCE PROGRAMI TÜM DETAYLARI İLE ÖĞRETİLİYOR

Körfez Belediyesi'nin talebi üzerine düzenlenen eğitim kapsamında Office Programının tüm detayları personele aktarılacak.

NELER ÖĞRETİLECEK?

Bu çerçevede, World, Excell ve Power Point uygulamaları anlatılacak. Ofis Programları eğitiminde gösterilen Excel kısmında; tablo ve grafik oluşturma, formüller, süzme/ sıralama, sayfa ve hücre bölümleri işlenecek. Hemen hemen her alanda kullanılan bir yazı yazma programı olan World eğitiminde ise, söz konusu program içinde yer alan sekmeler anlatılacak. Bu aşamada personele, hızlı erişim araç çubuğu, sekmeler, başlık, pencere düğmeleri, şeritler ve sayfa görünümleri gibi uygulamaları gösterilecek.